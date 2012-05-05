اسماعیل البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: شاهین مهردلان ورزشکار ارزنده استان در رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی کشور در ماده پرتاب وزنه با پرتابی به طول 15 متر و 64 سانتیمتر در جایگاه سوم این ماده قرار گرفت.

وی اظهار داشت: مسابقات دوومیدانی قهرمانی نوجوانان کشور عصر جمعه با برگزاری رقابت‌های 9 ماده و معرفی نفرات برتر به میزبانی قزوین پیگیری شد.

البرزی گفت: در روز نخست این مسابقات دو ومیدانی کاران در دو 100 متر، 400 متر، 1500 متر،110 متر با مانع، 10 کیلومتر پیاده روی، پرش طول، پرتاب نیزه و پرتاب وزنه بایکدیگر رقابت کردند.

وی افزود: از خراسان شمالی دو ورزشکار در مواد 400 متر بامانع و پرتاب وزنه شرکت کرده بودند.

البرزی در ادامه مربی و سرپرست تیم دونفره استان را علی اصغر صابری معرفی کرد و گفت: علی رحیمی در ماده 400 متر با مانع و شاهین مهر دلان در ماده پرتاب وزنه تیم اعزامی استان را به این مسابقات تشکیل می‌دادند.

وی گفت: در ماده پرتاب وزنه شاهین جعفری از تهران با 16 متر و 93 سانتیمتر به مقام قهرمانی رسید، ابوالفضل میرزازاده از اردبیل با 16 متر و 40 سانتیمتر در جایگاه دوم قرار گرفت و شاهین مهردلان نیز از خراسان شمالی با پرتابی به طول 15 متر و 64 سانتیمتر در رده سوم ایستاد.

این مسئول در ادامه اظهار داشت: رقابت‌های روز دوم مسابقات قهرمانی دوومیدانی نوجوانان کشور عصر شنبه 16 اردیبهشت ماه با برگزاری مسابقات 12 ماده دیگر پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه محل برگزاری این مسابقات در ورزشگاه معلم قزوین است افزود: 189 ورزشکار از 31 استان کشور در این مسابقات شرکت کرده‌اند.

یادآور می‌شود نفرات برتر این مسابقات به اردوی آماده سازی تیم ملی نوجوانان کشور اعزامی به رقابت‌های بین المللی دعوت می‌شوند.