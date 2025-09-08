به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به ایرنا گفت: متن شیوه‌نامه تعامل ایران و آژانس برای اجرای تعهدات پادمانی، با در نظر گرفتن واقعیات میدانی ناشی از حملات غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، قانون مجلس و ملاحظات شورای عالی امنیت ملی، طی سه دور مذاکرات بین نمایندگان ایران و آژانس تدوین شده و در آخرین مراحل جمع‌بندی نهایی است.

وی همچنین درباره سفر وزیر امور خارجه به تونس و مصر اظهار داشت: این سفرها در چارچوب رایزنی‌های مستمر ایران با کشورهای منطقه و اسلامی برای تقویت روابط دوجانبه و تبادل نظر در خصوص موضوعات منطقه‌ای و تحولات بین‌المللی انجام خواهد شد.

بقایی افزود: در سفر به قاهره دیداری با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای جمع‌بندی مذاکرات مربوط به شیوه‌نامه جدید تعامل ایران و آژانس انجام خواهد شد. همزمان دور جدید گفتگوهای سیاسی بین ایران و مصر برگزار می‌شود و وزیر امور خارجه کشورمان با «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر نیز دیدار خواهد کرد.