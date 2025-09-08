به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه پنجاه‌وششمین سالگرد درگذشت جلال آل‌احمد، نشست «با جلال؛ از ایران دیروز تا فردای ایران» با هدف بازخوانی اندیشه‌ها و ایده‌های این نویسنده و روشنفکر معاصر ایرانی در رشت برگزار می‌شود.

در این نشست که با ارائه «سجاد ستوده» همراه است، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های جلال آل احمد پیرامون مسائل اجتماعی، فرهنگی و هویتی ایران بررسی خواهد شد.

این برنامه امروز سه‌شنبه ۱۸ شهریور از ساعت ۱۶:۳۰ در کتابخانه خاتم‌الانبیاء رشت برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۹۲۲۷۰۱۴۵۱۰ تماس حاصل کنند.