نشست «با جلال؛ از ایران دیروز تا فردای ایران» در رشت برگزار می‌شود

رشت- پنجاه و ششمین سالگرد درگذشت جلال آل احمد، نشست «با جلال؛ از ایران دیروز تا فردای ایران» با هدف بازخوانی اندیشه‌ها و ایده‌های این نویسنده در رشت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه پنجاه‌وششمین سالگرد درگذشت جلال آل‌احمد، نشست «با جلال؛ از ایران دیروز تا فردای ایران» با هدف بازخوانی اندیشه‌ها و ایده‌های این نویسنده و روشنفکر معاصر ایرانی در رشت برگزار می‌شود.

در این نشست که با ارائه «سجاد ستوده» همراه است، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های جلال آل احمد پیرامون مسائل اجتماعی، فرهنگی و هویتی ایران بررسی خواهد شد.

این برنامه امروز سه‌شنبه ۱۸ شهریور از ساعت ۱۶:۳۰ در کتابخانه خاتم‌الانبیاء رشت برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۹۲۲۷۰۱۴۵۱۰ تماس حاصل کنند.

