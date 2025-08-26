  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۵

فراخوان دریافت طرح‌های پژوهشی پیرامون ادبیات معاصر فارسی منتشر شد

فراخوان دریافت طرح‌های پژوهشی پیرامون ادبیات معاصر فارسی در حوزه‌های بررسی آثار منتخب جایزه ادبی جلال و جشنواره شعر فجر توسط خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه کتاب و ادبیات ایران با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات از پژوهشگران مستقل و دانشجویان دعوت می‌کند تا طرح‌های پژوهشی خود در حوزه‌های بررسی آثار منتخب جایزه ادبی جلال آل احمد و جشنواره شعر فجر و تحلیل جایگاه ادبیات معاصر فارسی در سپهر ملی و جهانی را ارائه دهند.

محورهای این فراخوان تحلیل محتوایی و آماری آثار منتخب جایزه ادبی جلال آل احمد و جشنواره شعر فجر، بررسی جایگاه جوایز ادبی جلال آل احمد و جشنواره شعر فجر در سپهر ادب فارسی، آسیب‌شناسی جوایز و جشنواره‌های ادبی و چگونگی معرفی مؤثر شعر و داستان معاصر فارسی به جهان، بررسی شاخصه‌های هویت ایرانی و اسلامی در آثار منتخب جایزه جلال آل احمد و جشنواره شعر فجر، جایگاه ادبیات معاصر فارسی در جهان، آسیب‌شناسی پژوهش و نقد ادبی با تمرکز بر آثار بخش‌های شعر و نقد ادبی و بررسی سیر شعر و داستان فارسی از مشروطه تا کنون را دربرمی‌گیرد.

مهلت ارسال طرح‌ها تا ۲۰ مهر اعلام شده و از پژوهش‌های منتخب تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای انتشار حمایت می‌شود. پژوهشگران می‌توانند طرح‌های خود را از طریق پست الکترونیکی به آدرس Adabiat.co@gmail.com برای معاونت شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران ارسال کنند.

زینب رازدشت تازکند

