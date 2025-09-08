شعر زبان رسای شیعه در تاریخ بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حامد کاشانی شامگاه دوشنبه در آئین «شب شعر پانزدهم قرن مهربانی» با اشاره به پیشینه طولانی شعر در تاریخ تشیع، تأکید کرد: شعر همواره سلاحی در دست شیعه برای دفاع از مکتب اهلبیت (ع) بوده و در انتقال معارف دینی و اعتقادی نقشی بیبدیل ایفا کرده است.
وی با بیان اینکه شاعران در تاریخ اسلام نقش مهمی در بیان عمومی معارف اهلبیت (ع) داشتهاند، اظهار داشت: بسیاری از شیعیان دین خود را از طریق همین اشعار فرا گرفتند؛ چرا که شعر زبانی روان، قابل فهم و ماندگار برای عموم مردم بوده و همان حقایقی را که علما در منبرها مطرح میکردند، شعرا در قالب شعر به میان جامعه میبردند.
این استاد حوزه علمیه با تأکید بر توجه ویژه ائمه اطهار (ع) به شاعران افزود: در طول تاریخ نمونههای متعددی از عنایت امامان معصوم به اهل شعر ثبت شده است و همین نشان میدهد شعر خوب و محتوایی میتواند در حکم منبری در خدمت اهلبیت (ع) قرار گیرد.
حجتالاسلام کاشانی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از اشعار شاعران شیعه به عنوان اسناد تاریخی باقی مانده و حتی وقایعی چون هجوم به خانه حضرت زهرا (س) نیز در قالب شعر ماندگار شده است.
وی با بیان اینکه شعر جایگاهی والا دارد و نیازمند مطالعه و انس با بزرگان است، گفت: آنچه در میراث شعری اهلبیت (ع) مشاهده میکنیم، دفاع جانانه از مکتب تشیع است. با این حال، برخی اشعار سرودهشده درباره انبیا و ائمه (ع) دون شأن آنان بوده و گاهی با جایگاه رفیعشان سازگاری ندارد.
این خطیب مذهبی در بخش دیگری از سخنان خود به مقام امیرالمؤمنین علی (ع) پرداخت و تصریح کرد: شناخت امام (ع) جز با شناخت صحیح پیامبر اکرم (ص) میسر نیست، چرا که آن حضرت نفس پیامبر است. با وجود علی بن ابیطالب (ع)، فضائل انسانی به اوج رسید و شرافت مکه و منا با نام او معنا پیدا کرد.
وی ادامه داد: ولادت امیرالمؤمنین (ع) در کعبه افتخاری بزرگ برای خانه خدا بود و در روزگار رسالت نیز آن حضرت با شکستن بتها، کعبه را از آلودگیها پاک کرد؛ رخدادی که میتوان آن را هدیه کعبه به مولای متقیان دانست.
حجتالاسلام کاشانی با بیان اینکه انسانها باید افتخار حقیقی خود را در اتصال به ولایت امام علی (ع) جستوجو کنند، گفت: براساس روایات، نخستین فردی که وارد بهشت میشود حضرت علی (ع) است و پرچمدار پیامبر اکرم (ص) در آن روز خواهد بود.
وی در پایان با اشاره به مقام والای اهلبیت (ع) یادآور شد: جایگاه ایشان فراتر از ادراک بشری است و بر اساس روایت، هرکس برای اهلبیت (ع) بیتی شعر بسراید، خانهای در بهشت برای او بنا خواهد شد. از این منظر، شاعران را میتوان مبلغانی تأثیرگذار در خدمت دین اسلام دانست.
