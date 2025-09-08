  1. بین الملل
خانواده‌های اسرای صهیونیست: نتانیاهو فرصت توافق را از بین می‌برد

خانواده‌های اسیران رژیم صهیونیستی به وقت‌کشی نتانیاهو برای فرصت‌سوزی جهت توافق آتش‌بس در غزه و تبادل اسرا با مقاومت حماس اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، سازمان خانواده اسیران اسرائیلی در غزه اعلام کرد: سیاست‌های کابینه نتانیاهو موجب فشار بیشتر بر حماس شده و هرگونه فرصت برای دستیابی به توافق را از بین می‌برد.

این سازمان افزود: هر کس واقعاً به بازگرداندن اسیران اهمیت می‌دهد باید از هر فرصت برای مذاکره استفاده کند.

در حالی که تاکنون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هیچ موفقیتی برای توقف جنگ غزه نداشته است، خانواده‌های اسیران رژیم صهیونیستی از وی خواستند که به گفته خودشان «اسیران را فراموش نکند.»

این خانواده‌ها اعلام کردند: زمان آن فرا رسیده است که کابینه نتانیاهو فوراً تیمی برای مذاکرات اعزام کند.

