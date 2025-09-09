محمدجواد کولیوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از دیدار اخیر خود با ساجدی‌نیا، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران در پایتخت خبر داد و اظهار داشت: این دیدار روز دوشنبه و به میزبانی دفتر وی برگزار و در آن به بررسی مسائل و چالش‌های حوزه مدیریت بحران استان سمنان پرداخته شد.

وی با اظهار اینکه در این نشست، شرایط استان از منظر ریسک مخاطرات طبیعی و مشکلات ناشی از کمبود اعتبارات در بخش پیشگیری مورد بحث قرار گرفت، افزود: نیازهای ضروری استان از جمله احداث سالن‌های چندمنظوره، ایجاد سیستم ارتباطی پایدار و بازسازی زیرساخت‌های حیاتی مطرح شد.

استاندار سمنان با اشاره به اهمیت پیشگیری در مدیریت بحران، خاطرنشان کرد: کمبود اعتبارات، یکی از موانع اصلی در اجرای طرح‌های پیشگیرانه است، لذا در این دیدار، درخواست مساعدت و حمایت‌های لازم برای رفع این تنگناها به معاون وزیر کشور ارائه شد.

کولیوند با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های مدیریت بحران در استان، اظهار داشت: این موضوع نه‌تنها برای کاهش خسارات احتمالی بلکه برای افزایش آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه اهمیت دارد.

وی از عزم جدی استانداری سمنان برای پیگیری این مسائل خبر داد و در ادامه گفت: در این دیدار، رئیس سازمان مدیریت بحران قول مساعدت برای تأمین بخشی از نیازها و اعتبارات مورد نیاز استان را داد.

استاندار سمنان تاکید کرد: این حمایت می‌تواند گام مهمی در راستای تقویت زیرساخت‌های بحران استان باشد.

کولیوند ضمن ابراز امیدواری برای تحقق این حمایت‌ها، تأکید کرد: با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و حمایت‌های ملی، می‌توان گام‌های مؤثری در راستای کاهش ریسک مخاطرات و ارتقای ایمنی در استان سمنان برداشت.