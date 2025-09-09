استقرار ارتش لبنان در ۱۲۰ منطقه در جنوب این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان موسوم به یونیفل اعلام کردند که ارتش این کشور در بیش از ۱۲۰ منطقه در جنوب لبنان مستقر شده است.

یونیفل اضافه کرد که به همکاری خود با ارتش لبنان برای حفاظت از ثبات منطقه ادامه می‌دهد.

روز چهارشنبه گذشته نیروهای یونیفل از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی علیه این نیروها در نزدیکی خط آبی جنوب لبنان خبر دادند.

رژیم صهیونیستی در این حمله پهپادی چهار بمب به سمت نیروهای وابسته به سازمان ملل پرتاب کرد.

لازم به ذکر است که متجاوزان صهیونیست همچنان بخش‌هایی از جنوب لبنان را در اشغال خود دارند و دولت بیروت به جای تمرکز بر بیرون راندن این اشغالگران به دنبال خلع سلاح مقاومت است.