جابه جایی ۹۰ هزار دستگاه خودرو و ترانزیت ۱۷۵ هزار تن کالا در بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سالاری اظهار کرد: طی پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۷۵ هزار تن کالاهای نفتی و غیرنفتی و نزدیک به ۹۰ هزار دستگاه خودرو از بندرلنگه به کشورهای آسیای میانه و عراق ترانزیت شد، آماری که جایگاه این بندر را به‌عنوان محور اصلی ترانزیت خودرو و کالا در ایران تثبیت می‌کند.

وی ضمن اشاره به جابجایی ۸۹ هزار و ۶۶۹ دستگاه خودروی ترانزیتی طی پنج ماهه سال جاری افزود: تخلیه این تعداد خودروی ترانزیتی توسط یک هزار و ۵۴۱ فروند شناور فلزی انجام گرفت که پس از تخلیه و انجام تشریفات گمرکی توسط ۱۴ هزار و ۹۴۴ کامیون حمل خودرو به مقاصد کشورهای عراق و آسیای میانه بارگیری و حمل شدند.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان ادامه داد: افزایش زیرساخت‌ها و خدمات دریایی و بندری، از جمله تفکیک اسکله ویژه خودرو، بهره‌برداری از سکوی اختصاصی بارگیری، افزایش ساعات تخلیه و تسریع در تشریفات گمرکی، بندرلنگه را به نقطه‌ای استراتژیک و امن برای ترانزیت خودرو و کالا به کشورهای آسیای میانه و عراق تبدیل کرده است؛ جایگاهی که این بندر را همچنان پیشتاز میان ۲۹ بندر فعال کشور نگه داشته است.