کشف دومین لاشه نهنگ پورپویز در سواحل بندرلنگه

به گزارش خبرنگار مهر، در دو روز متوالی، سواحل شهرستان بندرلنگه شاهد کشف دو لاشه از گونه نادر پورپویز بیباله (Finless Porpoise) بود که به افزایش نگرانیها در مورد حفظ محیط زیست دریایی منطقه دامن زده است. این نهنگهای کوچک، که از اعضای خانواده آببازسانان به شمار میروند، در دو نقطه متفاوت از سواحل این شهرستان پیدا شدند.
بر اساس گزارشهای مردمی، اولین لاشه این گونه کمیاب دو روز پیش در ساحل روستای بندر دیوان، از توابع بخش مرکزی بندرلنگه، مشاهده شد. روز گذشته نیز، لاشه دوم در منطقه بندر مقام، واقع در بخش شیبکوه بندرلنگه، کشف شد.
پورپویز بیباله، که اغلب با دلفینها اشتباه گرفته میشود، دارای جثهای کوچکتر، پوزهای کوتاه و فاقد باله پشتی است که آن را از دلفینها متمایز میکند. این پستانداران دریایی معمولاً در آبهای کمعمق نزدیک سواحل زندگی کرده و از ماهیان کوچک تغذیه میکنند.
کارشناسان محیط زیست دریایی احتمال میدهند که افزایش چشمگیر تردد شناورهای سبک و سنگین، از جمله قایقها و لنجها، در این مناطق میتواند عامل اصلی مرگ این نهنگها باشد.
برخورد با موتور یا بدنه شناورها، یکی از دلایل عمده تلفات گونههای دریایی در مناطق پرتردد محسوب میشود و لزوم توجه بیشتر به قوانین دریانوردی و حفاظت از زیستگاههای دریایی را برجسته میسازد.
