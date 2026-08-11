به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین درمنان، عصر سه شنبه با حضور در صداوسیمای مرکز لرستان با مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان دیدار و درباره ظرفیتهای رسانهای برای انعکاس خدمات و فعالیتهای دستگاههای اجرایی در شهرستان خرمآباد گفتوگو کرد.
رسانه؛ عنصری تعیینکننده در عرصه نبرد امروز
مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان، در این نشست با اشاره به جایگاه رسانه در شرایط امروز اظهار کرد: رسانه یکی از عناصر تعیینکننده در عرصه نبردهای نوین است و همانگونه که رهبر شهید بر اهمیت آن تأکید داشتند، نقش رسانه در بسیاری از عرصهها حتی میتواند از ابزارهای نظامی نیز تعیینکنندهتر باشد.
فاتحی افزود: بر اساس سند تحول صداوسیما، رسانه ملی باید در حوزه رویکرد، سازوکار و محتوا بهگونهای حرکت کند که زمینه شتاببخشی به پیشرفت، تقویت عدالتمحوری و توسعه استان را فراهم کند.
وی با تأکید بر ظرفیتهای رسانه استانی خاطرنشان کرد: انعکاس صحیح و هدفمند اقدامات و خدمات دستگاههای اجرایی میتواند در افزایش آگاهی عمومی، تقویت امید اجتماعی و تبیین روند توسعه استان نقش مؤثری داشته باشد.
نقش صداوسیمای لرستان در روایت خدمات دولت
در ادامه این نشست، نورالدین درمنان، فرماندار خرمآباد، با قدردانی از عملکرد صداوسیمای لرستان در شرایط مختلف اظهار کرد: رسانه استانی در جریان جنگ ترکیبی و روایت حضور و حماسه مردم، عملکرد قابل توجهی داشت و توانست بخش مهمی از این رویدادها را به افکار عمومی منتقل کند.
وی افزود: نقش صداوسیمای لرستان در انعکاس خدمات دولت در حوزههای عمرانی، سازندگی، معیشت و اقتصاد مردم بیبدیل است و استفاده از ظرفیت رسانه برای معرفی این اقدامات میتواند به افزایش امید و اعتماد عمومی کمک کند.
فرماندار خرمآباد ادامه داد: کارکنان صداوسیمای لرستان در جریان جنگهای اخیر نیز در کنار مردم و همگام با رزمندگان حضور داشتند و علاوه بر انعکاس حضور مردم در صحنه، اقدامات و طرحهای امیدآفرین را نیز برای افکار عمومی روایت کردند.
تأکید بر تعامل بیشتر مدیریت شهرستان و رسانه
در این نشست بر ضرورت تقویت تعامل میان فرمانداری خرمآباد و صداوسیمای مرکز لرستان و همچنین برنامهریزی برای انعکاس منسجمتر خدمات، ظرفیتها و طرحهای توسعهای شهرستان تأکید شد.
در پایان این دیدار نیز به پاس تلاشها و خدمات کارکنان رسانه ملی در عرصه اطلاعرسانی و روایت رویدادها، تمثال رهبر شهید انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی به مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان اهدا شد.
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