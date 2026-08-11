۳۲ هزار و ۴۵۰ خانوار زنجانی تحت حمایت کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر روشنسرشت روز سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح آخرین وضعیت جامعه هدف و برنامههای کمیته امداد استان زنجان اظهار کرد: در حال حاضر ۳۲ هزار و ۴۵۰ خانوار شامل ۶۵ هزار و ۲۵۰ نفر تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند که این تعداد معادل ۸.۸ درصد جمعیت استان است.
وی افزود: از مجموع خانوارهای تحت حمایت، ۱۷ هزار و ۵۶۷ خانوار دارای سرپرست زن هستند و ۱۹ هزار و ۷۰۰ نفر از افراد تحت پوشش را سالمندان تشکیل میدهند.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به افزایش تعداد خانوادههای تحت حمایت این نهاد گفت: زمانی که فعالیت خود را آغاز کردیم، حدود ۲۴ هزار و ۷۰۰ خانوار تحت حمایت کمیته امداد بودند، اما با شناسایی نیازمندان جدید، حدود ۷ هزار و ۴۰۰ خانوار دیگر نیز شناسایی و به جامعه هدف اضافه شدند.
روشنسرشت تصریح کرد: افزایش تعداد خانوادههای تحت حمایت را نمیتوان صرفاً یک نقطه منفی تلقی کرد، چرا که کمیته امداد وظیفه دارد افرادی را که به دلایل مختلف دچار فقر شدهاند شناسایی کرده و مورد حمایت قرار دهد.
وی ادامه داد: آرزوی ما این است که روزی هیچ فرد نیازمندی در جامعه وجود نداشته باشد، اما تا زمانی که فقر و نیاز وجود دارد، کمیته امداد وظیفه دارد در کنار خانوادههای نیازمند حضور داشته باشد.
ایجاد حدود ۲ هزار فرصت شغلی برای مددجویان
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به رویکرد این نهاد در زمینه اشتغال و خودکفایی اظهار کرد: یکی از مهمترین محورهای فعالیت کمیته امداد، حرکت خانوادههای دارای ظرفیت به سمت توانمندسازی و خروج از چرخه حمایت است.
روشنسرشت افزود: سال گذشته حدود ۲ هزار فرصت شغلی در قالبهای مختلف خدماتی و تولیدی و در مشاغلی از جمله آرایشگری و خیاطی برای خانوادههای تحت حمایت ایجاد شد.
وی با بیان اینکه سال گذشته یکهزار و ۱۰۳ مورد توانمندسازی در قالبهای مختلف در استان انجام شد، تصریح کرد: از این تعداد، ۷۴۲ مورد توانمندسازی از مسیر اشتغال محقق شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان در عین حال گفت: توانمندسازی اقتصادی خانوادهها نیازمند فراهم کردن مجموعهای از شرایط از جمله آموزش، مهارتآموزی، تأمین سرمایه و ایجاد درآمد پایدار است و صرف پرداخت تسهیلات نمیتواند به تنهایی زمینه خروج خانواده از چرخه حمایت را فراهم کند.
روشنسرشت افزود: سال گذشته برای ایجاد فرصتهای شغلی مددجویان تسهیلات اشتغال نیز پرداخت شده و این اقدامات در راستای حرکت جامعه هدف به سمت درآمد پایدار انجام شده است.
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