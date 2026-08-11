به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مهدی‌دوست، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، در دیدار با هادی هاشمی نیا، نماینده مردم خرم‌آباد و دبیر دوم کمیسیون کشاورزی مجلس، درباره ظرفیت‌های قانونی و راهکارهای افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی گفت‌وگو کرد.

نماینده مردم خرم‌آباد و دبیر دوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در این رابطه گفت: در این نشست، طرفین با بررسی ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در بند «ج» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه، بر ضرورت آسیب‌شناسی فاصله میان منابع مالی پیش‌بینی‌شده و اعتبارات تحقق‌یافته و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای تقویت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تأکید کردند.

هادی هاشمی نیا یادآور شد: یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی طرح ادغام صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان‌های الیگودرز، بروجرد و خرم‌آباد و تشکیل یک صندوق منطقه‌ای با محوریت خرم‌آباد بود؛ اقدامی که می‌تواند زمینه تجمیع ظرفیت‌های مالی، افزایش توان سرمایه‌گذاری و حمایت مؤثرتر از فعالان بخش کشاورزی منطقه را فراهم کند.

وی بیان کرد: همچنین توسعه روش‌های نوین تأمین مالی، تقویت نقش صندوق‌ها در تأمین نهاده‌های کشاورزی و حمایت از بازار محصولات تولیدی از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست بود.

در ادامه، موضوع واگذاری اموال غیرمنقول وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان آورده غیرنقدی دولت نیز مورد تأکید قرار گرفت و طرفین بر پیگیری این ظرفیت برای افزایش سرمایه صندوق‌ها و ارتقای توان آنها در پشتیبانی از طرح‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی تأکید کردند.

در این نشست بر ضرورت هم‌افزایی میان مجلس، وزارت جهاد کشاورزی و صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی برای رفع موانع تأمین مالی، افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت زنجیره تولید و بازار محصولات کشاورزی لرستان تأکید شد.