به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا با اشاره به دهه پایانی شهریور که ایام سفر، گردش و ایران گردی است، در یادداشتی نوشت: بیشک سفر، راه و روشی نیکو و پسندیده برای ملال زدایی از جسم و روان، کسب تجربه و افزایش امنیت، آرامش و شادابی ذهن و جان است و اکنون فرصتی مغتنم است تا خستگی حاصل از کار و تلاش چند ماهه را از تن زدود. سفر نوعی تجربه زیسته است؛ خاطرهانگیز و فرحبخش، پس باید کوشید تا تبدیل به تجربهای دلپذیر، آرام بخش و زیبا شود.
در ادامه یادداشت چنین آمده است: در هر حال با چند فکر، حس و رفتار ساده و عملی، میتوان از وقوع حوادث دلخراش و جگرسوز رانندگی در سفرهای این روزهای پایانی شهریور ماه پیشگیری کرد.
ابتدا اینکه با خود و همسفران مان عهد ببندیم ایمن برانیم و تعهد رفتاری داشته باشیم؛ سفر را به خاطرهای خوش تبدیل نموده و بعدها از آن روایتی دلنشین بسازیم.
در وهله دوم یادمان نرود که جسم و ذهن خسته میشوند و اینگونه، دامنه توجه و میزان دقت به صورت معناداری افت میکنند که استراحتهای کوتاهِ میان مسیر حس شادابی و طراوت به جسم ما تزریق میکنند.
به یاد داشته باشیم که هنگام سرعت بالا، زمان، در ذهنمان به کندی میگذرد و مسیر طولانی و عذاب آور جلوه میکند، پس، آهسته راندن، مسیر را زیبا و لحظات سفر را خوشایند میسازد.
نکته پایانی و فراموش نشدنی اینکه مغز برای درست فرمان دادن نیازمند خواب مناسب و کافی است؛ کسری خواب موجب کسری هوشیاری و در نهایت حوادث نامیمون و جان ستان میشود.
ایمنی، اولویت سفر است؛ هوشیار و مطمئن پای در جاده گذاشته و با چشمهای باز، سفری دلپذیر و خواستنی رقم بزنیم.
