۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۷

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل:

زمین رایگان برای احداث خانه امید بازنشستگان شهر اردبیل اختصاص یافت

اردبیل_ رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: لایحه شهرداری مبنی بر اختصاص زمین و پروانه ساخت رایگان برای احداث خانه امید بازنشستگان در صحن شورا طرح و با موافقت اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد سید هاشمی صبح سه شنبه در جلسه رسمی شورای شهر اظهار کرد: به منظور تکریم جایگاه بازنشستگان عزیز و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و اجتماعی، موضوع واگذاری زمین و صدور پروانه ساخت رایگان برای احداث خانه امید بازنشستگان در منطقه بوشلی باغی به تصویب رسید.

وی افزود: احداث این مجموعه، گامی مؤثر در جهت ارتقا کیفیت زندگی بازنشستگان و پاسخ به نیازهای فرهنگی و اجتماعی آنان خواهد بود.

رئیس شورای شهر اردبیل گفت: قشر بازنشسته، سرمایه‌های ارزشمند جامعه ما هستند که سال‌ها برای آبادانی و توسعه این شهر تلاش کرده‌اند. شورای شهر مصمم است با برنامه‌ریزی و حمایت‌های لازم، زمینه ایجاد محیطی آرام و پویا را برای بهره‌مندی این عزیزان از دوران بازنشستگی فراهم سازد.

