محور کندوان یک طرفه شد

ساری- سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از انسداد و یک طرفه شدن محور کندوان در مسیر شمال به جنوب به دلیل تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار داشت: محور چالوس – کرج – تهران در مسیر شمال به جنوب به دلیل مدیریت تردد و تخلیه بار ترافیکی مسدود است.

وی افزود: در همین محور، مسیر جنوب به شمال در محدوده کره‌زمینه تا سیاه‌بیشه با ترافیک سنگین همراه است.

صادقی ادامه داد: در محور هراز نیز مسیر جنوب به شمال با ترافیک نیمه‌سنگین و پرحجم همراه بوده، اما جریان تردد برقرار است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: در محور سوادکوه، تردد در هر دو مسیر به‌صورت عادی و روان در جریان است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: از نظر شرایط جوی، هیچ‌گونه مداخله خاصی نظیر بارش باران یا مه‌گرفتگی در محورهای مواصلاتی استان گزارش نشده است.

