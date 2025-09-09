محور کندوان یک طرفه شد

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار داشت: محور چالوس – کرج – تهران در مسیر شمال به جنوب به دلیل مدیریت تردد و تخلیه بار ترافیکی مسدود است.
وی افزود: در همین محور، مسیر جنوب به شمال در محدوده کرهزمینه تا سیاهبیشه با ترافیک سنگین همراه است.
صادقی ادامه داد: در محور هراز نیز مسیر جنوب به شمال با ترافیک نیمهسنگین و پرحجم همراه بوده، اما جریان تردد برقرار است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران گفت: در محور سوادکوه، تردد در هر دو مسیر بهصورت عادی و روان در جریان است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: از نظر شرایط جوی، هیچگونه مداخله خاصی نظیر بارش باران یا مهگرفتگی در محورهای مواصلاتی استان گزارش نشده است.
