ترافیک سنگین در محورهای کندوان و هراز

علی صادقی درگفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی و شرایط جوی محورهای استان اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در محور کندوان مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های تونل کندوان، پل زنگوله و سیاه‌پیشه به صورت سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز نیز مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های پلور، رینه، لاریجان، بایجان و چراغ با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین همراه است.

صادقی تصریح کرد: تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر به‌صورت عادی، روان و دوطرفه در جریان می‌باشد و از نظر شرایط آب و هوایی نیز هیچ‌گونه مداخلات جوی خاصی در محورهای ارتباطی استان گزارش نشده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران یادآور شد: محور فرعی دواب به بلده تا اطلاع بعدی مسدود است و رانندگان لازم است پیش از سفر از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی مرکز مدیریت راه‌ها از آخرین وضعیت محورها مطلع شوند.

به گزارش مهر، محدودیت‌های ترافیکی محورهای ارتباطی استان از روز چهارشنبه ۲۸ شهریور آغاز شده و تا روز دوشنبه سوم ادامه خواهد داشت و طبق این محدودیت‌ها، تردد خودروهای سنگین در محورهای هراز و کندوان ممنوع است.