به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر، نام خودروهای شوتی بیشتر از هر زمان دیگری در گزارش‌های پلیس، اخبار حوادث و حتی بین مردم شنیده می‌شود. خودروهایی که با سرعت سرسام‌آور، بدون مجوز و با زیر پا گذاشتن تمام قوانین راهنمایی و رانندگی، باری سنگین‌تر از آنچه دیده می‌شود را در دل خود جا داده‌اند: قاچاق، خطر و بی‌قانونی.

«شوتی» نامی است که به خودروهای سبک و سواری اطلاق می‌شود که به‌صورت غیرقانونی اقدام به حمل بار (به‌ویژه کالاهای قاچاق) می‌کنند. این خودروها اغلب در محورهای جنوبی کشور فعال هستند و با سرعت بالا و روش‌هایی عجیب برای فرار از دست مأموران، بار را به شهرهای مرکزی و شمالی از جمله تهران می‌رسانند.

رفتارهای مخاطره‌آمیز شوتی‌ها در جاده‌ها

فعالیت این خودروها تنها به حمل قاچاق ختم نمی‌شود. برای فرار از ایست‌های بازرسی، شوتی‌ها به تاکتیک‌های خطرناکی متوسل می‌شوند: از جمله سرعت‌های بالا تا ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت، پخش دود غلیظ از اگزوز برای کور کردن دید راننده یا مأمور دنبال‌کننده، پهن کردن میخ یا اشیای نوک‌تیز روی سطح جاده برای پنچر کردن خودروی تعقیب‌کننده، حرکات مارپیچ، دنده عقب با سرعت، عبور از خلاف جهت و بی‌توجهی کامل به علائم راهنمایی و جان دیگران.

این رفتارها عملاً جاده را برای سایر رانندگان ناامن کرده و تصادفات مرگبار زیادی رقم زده است.

پشت‌پرده فعالیت شوتی‌ها؛ شبکه‌ای سازمان‌یافته برای قاچاق کالا

اخیراً پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، به فرماندهی سردار مهدی افشاری، چندین عملیات موفق در شناسایی و کشف بارهای قاچاق مرتبط با خودروهای شوتی انجام داده است که ابعاد خطرناک و گسترده این پدیده را نمایان می‌کند.

کشف انبار لوازم خانگی قاچاق، خیابان فداییان اسلام

در این عملیات، مقادیر زیادی لوازم خانگی قاچاق شامل :۵۳ دستگاه جاروبرقی، ۳۷ دستگاه آبمیوه‌گیری، ۶۸ عدد قابلمه، حدود ۵ هزار سرویس قاشق و چنگال، نزدیک به هزار دستگاه لوازم برقی آشپزخانه که توسط شوتی‌ها از شهرهای جنوبی به تهران منتقل شده و به انبار دپو شده بودند، کشف و توقیف شد.

کشف انبار کولر گازی قاچاق، کهریزک

۳۳۱ دستگاه کولر گازی ساخت چین که هیچ‌گونه سند گمرکی معتبر نداشتند، در انباری در کهریزک کشف شد. بارها توسط شوتی‌ها از جنوب کشور وارد تهران شده بود.

کشف تجهیزات پزشکی قاچاق، جاده واوان

در بزرگ‌ترین ضربه اخیر، بیش از ۵۵ هزار قلم تجهیزات پزشکی از جمله کیت‌های تست بارداری و خودکاری و دستکش یک‌بار مصرف، به ارزش بیش از ۳ میلیارد تومان کشف شد. این تجهیزات نیز توسط شوتی‌ها منتقل و در انباری در جاده واوان دپو شده بود.

شوتی‌ها فقط قاچاقچی نیستند؛ آن‌ها به قاتلان بالقوه جاده‌ها تبدیل شده‌اند و بی‌توجهی به این پدیده می‌تواند تبعات جدی برای امنیت، اقتصاد، سلامت عمومی و جان مردم داشته باشد. پلیس با جدیت به مقابله با این شبکه‌ها ادامه می‌دهد، اما بدون همکاری مردم، گزارش‌گری به‌موقع و سخت‌گیری بیشتر در مبادی ورودی، مهار این پدیده دشوار خواهد بود.