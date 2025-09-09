هشدار دادستان شهرستان نمین به متجاوزین منابع طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شاهی صبح سه شنبه در بازدید از جنگل فندقلو اظهار کرد: اقدامات ارزشمندی برای حفاظت و صیانت از منابع طبیعی در اداره کل منابع طبیعی استان انجام گرفته و باید با تقویت امکانات و نیروهای حفاظتی برای حفاظت از منابع طبیعی این اقدامات افزایش یابد.
وی ضمن هشدار به مخربین عرصههای جنگلی، از عزم جدی دستگاه قضائی شهرستان در برخور با افراد سودجو و فرصت طلب که قصد دست درازی به عرصههای ملی و منابع طبیعی دارند خبر داد.
شهامت هدایت مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز در این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از همکاری جدی و قاطع دستگاه قضائی استان در بر خورد با متجاوزان به عرصههای منابع طبیعی اولویت اول اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان را حفاظت و صیانت از عرصههای ملی عنوان کرد و گفت: مأموران یگان حفاظت از منابع طبیعی در تمام عرصهها حضور جدی دارند و به محض مشاهده هر گونه تخریب جنگل برخورد قانونی با متصرفان و تخریبگران صورت میگیرد.
در این بازدید مبادیهای ورودی به جنگلهای شهرستان کنترل و مقرر شد به منظور کنترل تخریب جنگل مبادیهای غیر ضروری بسته شود.
