  1. استانها
  2. اردبیل
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۷

جعفرزاده: شورای راهبری بنیاد ملی نوجوان در اردبیل تشکیل می‌شود

جعفرزاده: شورای راهبری بنیاد ملی نوجوان در اردبیل تشکیل می‌شود

اردبیل-مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: تشکیل شورای راهبری بنیاد ملی نوجوان در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده صبح شنبه در جلسه‌ مشترک با مدیرکل و مدیران قرارگاه دختران و پسران استان اردبیل اظهار کرد: ایجاد شورای راهبری یا شورای اندیشه‌ورزی در بنیاد ملی نوجوان در استان اردبیل ضروری است.

وی افزود: این شورا با حضور نمایندگانی از آموزش و پرورش، تشکل‌های اثرگذار، کانون‌های فرهنگی و تبلیغی، اتحادیه دانش‌آموزی و سایر نهادهای مرتبط تشکیل خواهد شد تا ضمن آگاهی از روند فعالیت‌های بنیاد ملی نوجوان، برنامه‌های پیشنهادی استان‌ها را بررسی کرده و ظرفیت‌ها و اولویت‌های برنامه‌های حوزه نوجوان را شناسایی کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: این شورا قرار است به مدیران قرارگاه‌های نوجوان در مسیر طراحی و اجرای برنامه‌ها کمک فکری ارائه دهد.

جعفرزاده با اشاره به بخش‌های دختران «حاج قاسم» و پسران «نوآوین» خاطرنشان کرد: این دو بخش باید در برنامه‌ریزی‌های خود همکاری و هماهنگی مشترک داشته باشند.

وی افزود: اجرای برنامه‌های ابلاغی به تفکیک شهرستان‌ها و طراحی عملیات متناسب با زیست‌بوم فرهنگی از جمله محورهای مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

کد خبر 6610502

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها