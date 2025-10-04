به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده صبح شنبه در جلسه‌ مشترک با مدیرکل و مدیران قرارگاه دختران و پسران استان اردبیل اظهار کرد: ایجاد شورای راهبری یا شورای اندیشه‌ورزی در بنیاد ملی نوجوان در استان اردبیل ضروری است.

وی افزود: این شورا با حضور نمایندگانی از آموزش و پرورش، تشکل‌های اثرگذار، کانون‌های فرهنگی و تبلیغی، اتحادیه دانش‌آموزی و سایر نهادهای مرتبط تشکیل خواهد شد تا ضمن آگاهی از روند فعالیت‌های بنیاد ملی نوجوان، برنامه‌های پیشنهادی استان‌ها را بررسی کرده و ظرفیت‌ها و اولویت‌های برنامه‌های حوزه نوجوان را شناسایی کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: این شورا قرار است به مدیران قرارگاه‌های نوجوان در مسیر طراحی و اجرای برنامه‌ها کمک فکری ارائه دهد.

جعفرزاده با اشاره به بخش‌های دختران «حاج قاسم» و پسران «نوآوین» خاطرنشان کرد: این دو بخش باید در برنامه‌ریزی‌های خود همکاری و هماهنگی مشترک داشته باشند.

وی افزود: اجرای برنامه‌های ابلاغی به تفکیک شهرستان‌ها و طراحی عملیات متناسب با زیست‌بوم فرهنگی از جمله محورهای مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد.