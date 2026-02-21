۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۰۹

آغاز جشنواره هنرهای تجسمی با محوریت آب و هنر در اردبیل

اردبیل- جشنواره هنرهای تجسمی با موضوع محوری بحران آب با الهام از فرهنگ بومی استان اردبیل آغاز به‌کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان مجرد صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بخش «سرزمین من» مهم‌ترین بخش جشنواره هنرهای تجسمی است که در استان‌های سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: این دوره از جشنواره با تفاوت‌های چشمگیری مواجه است، توسعه رویکرد مردمی هنر و توجه به محور مفهومی «بحران آب با الهام از فرهنگ بومی استان» موضوع محوری این دوره از جشنواره در نظر گرفته شده که ۲ مفهوم آب و هنر برای مردم، در شکل برگزاری این رویداد نیز تغییر ایجاد کرده است.

دبیر استانی هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر تصریح کرد: در این دوره از جشنواره تجسمی فجر مسئولیت اجتماعی و مدنی مردم نسبت به بحران آب بسیار مهم تلقی شده و هنرمندان این ‌بار در کسوت هنرمند، مربی با مردم کار می‌کنند و از دست‌های ناآموخته آنها بهره می‌برند.

وی ادامه داد: هر شهر و هر استانی واجد فرهنگ‌های بومی است که داستان آب در آنها به وفور وجود دارد و در بین داستان‌ها و آیین‌هایی که مردم نقاط مختلف کشور درباره آب دارند، در بسیاری از فرهنگ‌های بومی ما شاهد عروسک‌های باران‌خواهی و آب هستیم که در واقع عروسک‌های شگون‌آور و بخت، یُمن و یا مَسکات هستند.

مجرد خاطرنشان کرد: کارگاه‌های ساخت و بازتولید این عروسک‌های باران‌خواهی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در استان اردبیل است.

دبیر استانی هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر اضافه کرد: ما در اردبیل سلسله جلسات، کارگاه‌ها و ورک‌شاپ‌های مختلفی برای تولید آثار بومی و مفهومی با موضوع آب پیش‌بینی کرده و در حال برگزاری هستیم.

وی بیان کرد: ما در این جشنواره با اساتید مختلف و فعال در زمینه عروسک‌سازی، حجم‌سازی، سفال و سرامیک و... گفت‌وگوهایی ترتیب داده‌ایم تا زمینه را برای مشارکت اجتماعی همگانی فراهم کنیم.

مجرد در ادامه یادآور شد: با آغاز کارگاه‌های عملی این دوره از جشنواره در روز شنبه ۲۵ بهمن‌ ماه ۱۴۰۴ در نگارخانه مجتمع فرهنگی، هنری فدک اردبیل ما به طور رسمی و نمادین زنگ آغاز جشنواره هنرهای تجسمی در اردبیل را اعلام می‌کنیم.

دبیر استانی هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر برنامه‌های استان اردبیل را یادآور شد و تصریح کرد: برگزاری سلسله ورک‌شاپ تئوری «گونه‌شناسی فرهنگ عروسک در سرزمین من» با مربیگری لیلا سقا، برگزاری ورک‌شاپ‌های عملی ساخت عروسک با سفال و سرامیک با مربیگری زهرا اصلانی، برگزاری ورک‌شاپ‌های عملی ساخت عروسک با پارچه، قالب‌گیری، پاپیه ماشه و سایر متریال‌ها با مربیگری فاطمه برمال و کیوان باقلاچی، ورک‌شاپ‌های عملی ساخت عروسک با وسایل دور ریختنی مخصوص گروه‌های سنی کودک و نوجوان با مربیگری آرام علایی، ورک‌شاپ‌های عملی شخصیت‌سازی به سبک هنرهای جدید با مربیگری احمد شیخ‌زاده، توزیع فراخوان عمومی ساخت عروسک و مَسکات آب، برگزاری نمایشگاه «سرزمین من» از دستاوردهای ورک‌شاپ‌ها و فراخوان عمومی از جمله برنامه‌هایی است که برای استان اردبیل در این مدت پیش‌بینی شده است.

