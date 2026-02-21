آغاز جشنواره هنرهای تجسمی با محوریت آب و هنر در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان مجرد صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بخش «سرزمین من» مهم‌ترین بخش جشنواره هنرهای تجسمی است که در استان‌های سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: این دوره از جشنواره با تفاوت‌های چشمگیری مواجه است، توسعه رویکرد مردمی هنر و توجه به محور مفهومی «بحران آب با الهام از فرهنگ بومی استان» موضوع محوری این دوره از جشنواره در نظر گرفته شده که ۲ مفهوم آب و هنر برای مردم، در شکل برگزاری این رویداد نیز تغییر ایجاد کرده است.

دبیر استانی هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر تصریح کرد: در این دوره از جشنواره تجسمی فجر مسئولیت اجتماعی و مدنی مردم نسبت به بحران آب بسیار مهم تلقی شده و هنرمندان این ‌بار در کسوت هنرمند، مربی با مردم کار می‌کنند و از دست‌های ناآموخته آنها بهره می‌برند.

وی ادامه داد: هر شهر و هر استانی واجد فرهنگ‌های بومی است که داستان آب در آنها به وفور وجود دارد و در بین داستان‌ها و آیین‌هایی که مردم نقاط مختلف کشور درباره آب دارند، در بسیاری از فرهنگ‌های بومی ما شاهد عروسک‌های باران‌خواهی و آب هستیم که در واقع عروسک‌های شگون‌آور و بخت، یُمن و یا مَسکات هستند.

مجرد خاطرنشان کرد: کارگاه‌های ساخت و بازتولید این عروسک‌های باران‌خواهی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در استان اردبیل است.

دبیر استانی هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر اضافه کرد: ما در اردبیل سلسله جلسات، کارگاه‌ها و ورک‌شاپ‌های مختلفی برای تولید آثار بومی و مفهومی با موضوع آب پیش‌بینی کرده و در حال برگزاری هستیم.

وی بیان کرد: ما در این جشنواره با اساتید مختلف و فعال در زمینه عروسک‌سازی، حجم‌سازی، سفال و سرامیک و... گفت‌وگوهایی ترتیب داده‌ایم تا زمینه را برای مشارکت اجتماعی همگانی فراهم کنیم.

مجرد در ادامه یادآور شد: با آغاز کارگاه‌های عملی این دوره از جشنواره در روز شنبه ۲۵ بهمن‌ ماه ۱۴۰۴ در نگارخانه مجتمع فرهنگی، هنری فدک اردبیل ما به طور رسمی و نمادین زنگ آغاز جشنواره هنرهای تجسمی در اردبیل را اعلام می‌کنیم.

دبیر استانی هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر برنامه‌های استان اردبیل را یادآور شد و تصریح کرد: برگزاری سلسله ورک‌شاپ تئوری «گونه‌شناسی فرهنگ عروسک در سرزمین من» با مربیگری لیلا سقا، برگزاری ورک‌شاپ‌های عملی ساخت عروسک با سفال و سرامیک با مربیگری زهرا اصلانی، برگزاری ورک‌شاپ‌های عملی ساخت عروسک با پارچه، قالب‌گیری، پاپیه ماشه و سایر متریال‌ها با مربیگری فاطمه برمال و کیوان باقلاچی، ورک‌شاپ‌های عملی ساخت عروسک با وسایل دور ریختنی مخصوص گروه‌های سنی کودک و نوجوان با مربیگری آرام علایی، ورک‌شاپ‌های عملی شخصیت‌سازی به سبک هنرهای جدید با مربیگری احمد شیخ‌زاده، توزیع فراخوان عمومی ساخت عروسک و مَسکات آب، برگزاری نمایشگاه «سرزمین من» از دستاوردهای ورک‌شاپ‌ها و فراخوان عمومی از جمله برنامه‌هایی است که برای استان اردبیل در این مدت پیش‌بینی شده است.