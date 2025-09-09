هشت مصدوم بر اثر برخورد ون با تراکتور در محور آیسک- سه قلعه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد شاهزهی صبح سه‌شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها بیان کرد: ساعت ۴ و ۵۳ دقیقه بامداد امروز با اعلام گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۴۵ محور روستایی آیسک به سه قلعه، بلافاصله مأموران و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک دستگاه ون با تراکتور در سه کیلومتری روستای دو حصاران برخورد کردند، افزود بر اثر این حادثه رانندگی هشت نفر مصدوم و با اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ شاهزهی با بیان اینکه علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راه، بی‌احتیاطی و عدم توجه به جلو راننده ون بوده است، افزود: همچنین بی‌مبالاتی راننده تراکتور به دلیل به حرکت درآوردن وسیله نقیله با عیب و نقص فنی علت تصادف بوده است.