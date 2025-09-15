  1. استانها
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

توقیف ۳۱ وسیله نقلیه متخلف در طرح برخورد با هنجارشکنی در بیرجند

بیرجند- سرپرست پلیس راهور خراسان جنوبی از اجرای طرح برخورد با وسایل نقلیه متخلف در بیرجند خبر داد و گفت: در این طرح ۳۱ دستگاه وسیله نقلیه توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خسروی صبح دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها از اجرای طرح برخورد با وسایل نقلیه متخلف در بیرجند خبر داد و افزود: این طرح با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و پایان دادن به مزاحمت‌های خیابانی انجام شد.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح تعداد ۳۱ دستگاه وسیله نقلیه متخلف توقیف شد، گفت: همچنین ۲۲ دستگاه خودرو به پارکینگ منتقل شدند و پنج دستگاه دیگر نیز به صورت سیستمی (غیرفعال شدن پلاک) توقیف شدند.

سرپرست پلیس راهنمایی و راننوگی خراسان جنوبی ادامه داد: چهار موتورسیکلت هم که با حرکات نمایشی و خطرناک آرامش شهروندان را برهم زده بودند، توقیف و برای ۲۱۳ مورد دیگر قانون اعمال شد.

سرهنگ خسروی از تداوم اینگونه طرح‌ها خبر داد و گفت: از همه شهروندان خواستاریم در صورت مشاهده هرگونه رانندگی هنجارشکنانه، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

