آزمون انتخاب دفتریاری دفتر اسناد رسمی ۲۷ شهریور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون انتخاب دفتریاری دفتر اسناد رسمی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۴ در صبح روز پنج شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ منحصراً در شهر تهران برگزار می شود. فرآیند برگزاری آزمون ساعت ۸ صبح آغاز و درب‌های ورود به جلسه در ساعت ۰۷:۳۰ بسته خواهد شد، متقاضیان باید قبل از بسته شدن درب‌های ورودی در محل امتحان حاضر باشند.

الف- نحوه و زمان تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون:

کارت‌ شرکت در آزمون‌ از روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

متقاضیان‌ آزمون‌، برای شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه و با وارد کردن اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده، کد پیگیری ثبت‌نام و کد ملی) از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه و بر اساس آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است.

متقاضیان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت مشاهده نقص احتمالی در کارت لازم است مطابق بند «ب‌» و به حوزه‌ رفع نقص مندرج در بند «پ» این اطلاعیه مراجعه کنند.

ب‌- درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد، لازم است متقاضیان به شرح زیر اقدام کنند:

۱ـ با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات شناسنامه‌ای مندرج در کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد، لازم است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری کنید.

۲- درصورتی که نسبت به موارد مشروح ذیل معترض هستید با همراه داشتن کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار به نماینده این سازمان مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کنید. در غیر این صورت مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد:

- مغایرت در بند ۵ (جنس).

- چنانچه کارت شرکت در آزمون شما فاقد عکس است و یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله اشتباه عکس، فاقد مُهر، واضح نبودن عکس است ضرورت دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکس دار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده به نماینده این سازمان مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کنید، موضوع را پیگیری کرده تا مشکل برطرف شود. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

- چنانچه شماره داوطلبی شما چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا است.

۳- سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر متقاضی بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود متقاضی تکمیل شده، در نظر گرفته شده است.

یادآوری: متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، برگ راهنمای شرکت در آزمون را که بر روی درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار دارد بطور دقیق مطالعه کنند.

پ- آدرس و محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون:

نماینده سازمان سنجش در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ در واحد رفع نقص در دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره به آدرس تهران، میدان فردوسی، به سمت انقلاب، بن بست شاهرود به منظور بررسی و پاسخ‌گویی به مواردی که در توضیحات فوق اشاره شده، مستقر خواهد شد.

یادآوری‌های مهم‌:

برای حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است.

تذکر مهم: متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

درب های ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۷:۳۰ (هفت و سی دقیقه) صبح بسته خواهد شد. فرآیند برگزاری آزمون رأس ساعت ۸:۰۰ (هشت) صبح آغاز می شود. لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن درب های ورودی به محوطه و یا سالن های امتحانی ممانعت به عمل خواهد آمد.

هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بی‌سیم، کتاب، جزوه، ماشین ‌حساب، ریموت کنترل، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند. به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با متقاضیان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری، رفتار خواهد شد.

لازم به تاکید است همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه دار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند (حتی بصورت خاموش) در جلسه آزمون طبق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری، موجب محرومیت از گزینش در آزمون می شود.

خارج کردن ملزومات آزمون (پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون و یا دفترچه سؤالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود و با متقاضیانی که تخلف کنند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

مخدوش کردن و پاره کردن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می شود و با متقاضیان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

رعایت پوشش اسلامی در حوزه برگزاری آزمون الزامی است.

برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس با فرد متولی همکاری لازم را بعمل آورید.

حوزه برگزاری آزمون از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافی از جمله تلفن همراه، ماشین حساب، کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه و ... معذور است، بنابراین اکیداً توصیه می‌شود به غیر از موارد اعلام شده در اطلاعیه پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون و اوراق تشخیص هویتی از همراه داشتن سایر وسایل جداً خودداری شود.

در صورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری برای متقاضیان، لازم است حداکثر تا تاریخ ۳ مهرماه ۱۴۰۴ از طریق سیستم پاسخ‌گویی اینترنتی https://request.sanjesh.org با سازمان سنجش مکاتبه کنند. درخواست‌های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.

متقاضیان آگاه باشند با توجه به اینکه برخی از افراد و موسسات سودجو با سوءاستفاده از عنوان و آدرس اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام به ساختن درگاه‌های مشابه با آدرس اینترنتی سازمان سنجش کرده و از این طریق با اخذ اطلاعات و مشخصات شخصی متقاضیان، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند؛ لازم است برای دریافت اخبار و کارنامه اعلام نتایج آزمونها، منحصراً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org اقدام کنید و از در اختیار قراردادن کاربری و رمز عبور و اطلاعات شخصی به سایر افراد جداً خودداری کنید.