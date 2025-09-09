راه اندازی واحد تولید پارچه مبلی در زندان گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه تولید پارچه مبلی با سرمایهگذاری بخش خصوصی و حمایت بنیاد تعاون زندانیان، صبح امروز با حضور دادستان کل کشور در زندان مرکزی گرگان به بهرهبرداری رسید.
این واحد صنعتی با سرمایهگذاری ۲ میلیون دلاری بخش خصوصی و مشارکت بنیاد تعاون زندانیان راهاندازی شده و برای ۸۰ نفر از زندانیان در دو شیفت کاری فرصت اشتغال ایجاد کرده است.
این مراسم همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به استان گلستان برگزار شد؛ سفری که هیئت عالی قضائی نیز در آن حضور دارند و برنامههایی مانند بازدیدهای میدانی، حضور در شورای اداری استان و نشست با اقوام مختلف برنامهریزی شده است.
گفتنی است سفر استانی رئیس قوه قضائیه به گلستان چهل و چهارمین سفر از این دست بوده و در طول آن مقامات قضائی با حضور در شهرستانها، به بررسی مسائل و پاسخگویی به مطالبات مردمی میپردازند.
