قیمت دلار اسکناسی بانک مرکزی رسماً وارد کانال ۷۲ هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ با افزایش ۱۰۰ ریالی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۲۰,۰۷۶ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز به قیمت ۶۹۹,۱۰۳ ریال رسید.

این عقب نشینی در شرایطی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی در تبریز در پاسخ به سوالی درباره برخی ادعاها درخصوص تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرد: بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود.

نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را در ۵۰۰ روز کاری گذشته نشان می‌دهد. در این مدت افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال تا ۷۲۰,۰۷۶ ریال بیانگر رشد بیش از ۷۲ درصدی (بیش از ۳۰ هزار تومانی) در این مدت است.

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش ۲۵۵۹ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۶ هزار و ۵۰ ریال و نرخ حواله یورو نیز با افزایشی مشابه (۲۴۸۳ ریالی) به ۸۲۱ هزار و ۴۰۷ ریال رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات با افزایش ۲۷ ریالی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹۶ هزار و ۷۲ ریال ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز به قیمت ۱۹۰ هزار و ۳۶۲ ریال رسید.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال) نرخ حواله (ریال) خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل دلار آمریکا USD ۷۱۳,۵۹۵ ۷۲۰,۰۷۶ ۱۰۰ ۶۹۲,۸۱۱ ۶۹۹,۱۰۳ ۹۷ یورو EUR ۸۳۸,۴۳۶ ۸۴۶,۰۵۰ ۲,۵۵۹ ۸۱۴,۰۱۴ ۸۲۱,۴۰۷ ۲,۴۸۳ پوند انگلیس GBP ۹۶۶,۵۲۵ ۹۷۵,۳۰۳ ۳,۸۶۹ ۹۳۸,۳۷۴ ۹۴۶,۸۹۶ ۳,۷۵۶ درهم امارات متحده عربی AED ۱۹۴,۳۰۷ ۱۹۶,۰۷۲ ۲۷ ۱۸۸,۶۴۹ ۱۹۰,۳۶۲ ۲۷ یوان چین CNY ۱۰۰,۰۹۰ ۱۰۰,۹۹۹ ۶۶ ۹۷,۱۷۴ ۹۸,۰۵۷ ۶۴ یکصد دینار عراق IQD ۵۴,۴۸۸ ۵۴,۹۸۳ ۳۹ ۵۲,۹۰۱ ۵۳,۳۸۱ ۳۷ یکصد ین ژاپن JPY ۴۸۳,۴۵۶ ۴۸۷,۸۴۷ -۴۵۲ ۴۶۹,۳۷۵ ۴۷۳,۶۳۸ -۴۳۹ ریال عمان OMR ۱,۸۵۵,۱۹۵ ۱,۸۷۲,۰۴۳ ۱,۹۳۸ ۱,۸۰۱,۱۵۹ ۱,۸۱۷,۵۱۷ ۱,۸۸۰ روبل روسیه RUB ۸,۶۵۲ ۸,۷۳۱ -۱۱۸ ۸,۴۰۱ ۸,۴۷۷ -۱۱۴ لیر ترکیه TRY ۱۷,۲۹۰ ۱۷,۴۴۷ -۱۱ ۱۶,۷۸۷ ۱۶,۹۳۹ -۱۰ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۵۱۴,۶۹۹ ۵۱۹,۳۷۳ ۱۵۱ ۴۹۹,۷۰۸ ۵۰۴,۲۴۶ ۱۴۶ روپیه هند INR ۸,۱۱۰ ۸,۱۸۴ ۲۴ ۷,۸۷۴ ۷,۹۴۶ ۲۴ دلار کانادا CAD ۵۱۶,۳۰۲ ۵۲۰,۹۹۱ ۳۸۷ ۵۰۱,۲۶۴ ۵۰۵,۸۱۶ ۳۷۵ دلار استرالیا AUD ۴۷۰,۲۳۴ ۴۷۴,۵۰۵ ۲,۵۰۰ ۴۵۶,۵۳۸ ۴۶۰,۶۸۴ ۲,۴۲۷ فرانک سویس CHF ۸۹۹,۲۹۷ ۹۰۷,۴۶۴ ۵,۳۵۶ ۸۷۳,۱۰۴ ۸۸۱,۰۳۳ ۵,۱۹۹ کرون سوئد SEK ۷۶,۲۵۰ ۷۶,۹۴۲ ۲۵۶ ۷۴,۰۲۹ ۷۴,۷۰۱ ۲۴۹ کرون نروژ NOK ۷۱,۴۰۵ ۷۲,۰۵۳ ۳۶۵ ۶۹,۳۲۴ ۶۹,۹۵۴ ۳۵۴ کرون دانمارک DKK ۱۱۲,۲۸۴ ۱۱۳,۳۰۴ ۳۵۰ ۱۰۹,۰۱۴ ۱۱۰,۰۰۴ ۳۴۰ ریال قطر QAR ۱۹۶,۰۴۳ ۱۹۷,۸۲۳ ۲۷ ۱۹۰,۳۳۲ ۱۹۲,۰۶۱ ۲۶ ریال عربستان SAR ۱۹۰,۲۹۲ ۱۹۲,۰۲۰ ۲۶ ۱۸۴,۷۴۹ ۱۸۶,۴۲۷ ۲۵ دیناربحرین BHD ۱,۸۹۷,۸۶۰ ۱,۹۱۵,۰۹۶ ۲۶۶ ۱,۸۴۲,۵۸۲ ۱,۸۵۹,۳۱۶ ۲۵۷ دینار کویت KWD ۲,۳۳۶,۸۵۸ ۲,۳۵۸,۰۸۱ ۳,۹۸۵ ۲,۲۶۸,۷۹۴ ۲,۲۸۹,۳۹۹ ۳,۸۶۹ یکصد روپیه پاکستان PKR ۲۵۱,۷۶۶ ۲۵۴,۰۵۲ -۱,۲۶۹ ۲۴۴,۴۳۳ ۲۴۶,۶۵۳ -۱,۲۳۲

نکاتی پیرامون نرخ‌های اعلامی

بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی‬ آن نیست

نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلام‌شده شامل کارمزد نمی‌شود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینه‌های تأمین، جابه‌جایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت می‌شود. بنابراین، نرخ درج‌شده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمام‌شده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.

نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام می‌شود که نرخ آن روزانه اعلام می‌شود.

نرخ غیر رسمی (بازار آزاد) دلار

بهای دلار غیررسمی که اواخر سال ۱۴۰۳ تا فراتر از ۱۰۰ هزار تومان پیشروی و سپس با اخبار مثبت مذاکرات به کمتر از ۸۰ هزار تومان سقوط کرده بود، بعد از آغاز جنگ و فعال شدن روند «مکانیزم ماشه» دوباره سقف‌های تاریخی را لمس کرد.

اگرچه دلار در هفته گذشته برای یکبار دیگر از ۱۰۵ هزار تومان گذشت اما دوباره مسیر نزولی را پیش گرفت و اکنون در مسیر بازگشت به کانال ۹۰ هزار تومان است.

اگرچه با توجه به ناتوانی نرخ دلار غیررسمی برای عبور از سقف ۱۰۶ هزار تومانی، بازگشت به کانال ۹۰ هزار تومانی کار دشواری نیست اما این نرخ همچنان کاملاً تحت‌تأثیر تحولات و تصمیمات سیاسی است و مسیر آتی آن پر از سناریوهای متضاد.

لذا در ادامه و در صورت بازگشت به کانال ۹۰ هزار تومان، که احتمال آن در روز جاری وجود دارد، می‌توان اولین ناحیه حمایتی و بازگشت قیمت را محدوده ۹۴ هزار تومان دانست و در صورتی که اخبار منفی سیاسی جدید منتشر نشود بازگشت به محدوده تعادلی کانال ۸۰ هزار تومان نیز در دسترس است، هر چند احتمال آن پایین باشد.