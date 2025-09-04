به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز پنج‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ با افزایش ۲۳۱ ریالی نسبت به روز کاری قبل به نرخ ۷۱۹,۶۶۵ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز به قیمت ۶۹۸,۷۰۴ ریال رسید.

افزایش جزئی قیمت‌ها در بازار ارز تجاری در شرایطی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی در تبریز در پاسخ به سوالی درباره برخی ادعاها درخصوص تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرد: بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود.

نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را در ۵۰۰ روز کاری گذشته نشان می‌دهد. در این مدت افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال تا ۷۱۹,۶۶۵ ریال بیانگر رشد بیش از ۷۲ درصدی (بیش از ۳۰ هزار تومانی) در این مدت است.

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش ۱۸۶۹ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۰ هزار و ۲۴۹ ریال و نرخ حواله یورو نیز با افزایشی مشابه (۱۸۱۴ ریالی) به ۸۱۵ هزار و ۷۷۶ ریال رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش ۶۳ ریالی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹۵ هزار و ۹۶۱ ریال ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز به قیمت ۱۹۰ هزار و ۲۵۳ ریال رسید.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال) نرخ حواله (ریال) خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل دلار آمریکا USD ۷۱۳,۱۸۸ ۷۱۹,۶۶۵ ۲۳۱ ۶۹۲,۴۱۶ ۶۹۸,۷۰۴ ۲۲۴ یورو EUR ۸۳۲,۶۸۷ ۸۴۰,۲۴۹ ۱,۸۶۹ ۸۰۸,۴۳۴ ۸۱۵,۷۷۶ ۱,۸۱۴ پوند انگلیس GBP ۹۵۹,۱۳۹ ۹۶۷,۸۵۰ ۴,۵۴۴ ۹۳۱,۲۰۳ ۹۳۹,۶۶۰ ۴,۴۱۱ درهم امارات متحده عربی AED ۱۹۴,۱۹۷ ۱۹۵,۹۶۱ ۶۳ ۱۸۸,۵۴۱ ۱۹۰,۲۵۳ ۶۱ یوان چین CNY ۹۹,۹۷۲ ۱۰۰,۸۸۰ ۳۸ ۹۷,۰۶۱ ۹۷,۹۴۲ ۳۷ یکصد دینار عراق IQD ۵۴,۴۵۰ ۵۴,۹۴۴ ۵ ۵۲,۸۶۳ ۵۳,۳۴۳ ۴ یکصد ین ژاپن JPY ۴۸۱,۹۸۶ ۴۸۶,۳۶۳ ۱,۰۰۱ ۴۶۷,۹۴۷ ۴۷۲,۱۹۷ ۹۷۱ ریال عمان OMR ۱,۸۵۲,۶۷۰ ۱,۸۶۹,۴۹۵ ۵۶۶ ۱,۷۹۸,۷۰۹ ۱,۸۱۵,۰۴۴ ۵۴۹ روبل روسیه RUB ۸,۸۱۷ ۸,۸۹۷ -۳۰ ۸,۵۵۹ ۸,۶۳۷ -۳۰ لیر ترکیه TRY ۱۷,۳۲۶ ۱۷,۴۸۳ -۲ ۱۶,۸۲۰ ۱۶,۹۷۳ -۲ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۵۱۳,۳۱۰ ۵۱۷,۹۷۲ ۲,۲۱۱ ۴۹۸,۳۶۰ ۵۰۲,۸۸۶ ۲,۱۴۶ روپیه هند INR ۸,۰۹۸ ۸,۱۷۲ ۲ ۷,۸۶۳ ۷,۹۳۴ ۲ دلار کانادا CAD ۵۱۷,۲۳۸ ۵۲۱,۹۳۵ ۴۴ ۵۰۲,۱۷۲ ۵۰۶,۷۳۳ ۴۳ دلار استرالیا AUD ۴۶۷,۱۰۵ ۴۷۱,۳۴۷ ۲,۶۰۳ ۴۵۳,۵۰۰ ۴۵۷,۶۱۹ ۲,۵۲۸ فرانک سویس CHF ۸۸۷,۹۳۱ ۸۹۵,۹۹۵ ۴۷۸ ۸۶۲,۰۶۹ ۸۶۹,۸۹۸ ۴۶۳ کرون سوئد SEK ۷۵,۷۰۹ ۷۶,۳۹۷ ۲۷۹ ۷۳,۵۰۴ ۷۴,۱۷۲ ۲۷۱ کرون نروژ NOK ۷۱,۱۲۸ ۷۱,۷۷۴ ۸۱ ۶۹,۰۵۷ ۶۹,۶۸۴ ۷۹ کرون دانمارک DKK ۱۱۱,۵۵۲ ۱۱۲,۵۶۵ ۲۲۶ ۱۰۸,۳۰۳ ۱۰۹,۲۸۷ ۲۲۰ ریال قطر QAR ۱۹۵,۹۳۱ ۱۹۷,۷۱۰ ۶۳ ۱۹۰,۲۲۴ ۱۹۱,۹۵۲ ۶۲ ریال عربستان SAR ۱۹۰,۱۸۴ ۱۹۱,۹۱۱ ۶۲ ۱۸۴,۶۴۴ ۱۸۶,۳۲۱ ۶۰ دیناربحرین BHD ۱,۸۹۶,۷۷۷ ۱,۹۱۴,۰۰۳ ۶۱۵ ۱,۸۴۱,۵۳۱ ۱,۸۵۸,۲۵۵ ۵۹۵ دینار کویت KWD ۲,۳۳۲,۲۸۸ ۲,۳۵۳,۴۶۹ ۱,۲۰۰ ۲,۲۶۴,۳۵۸ ۲,۲۸۴,۹۲۲ ۱,۱۶۴ یکصد روپیه پاکستان PKR ۲۵۱,۵۷۹ ۲۵۳,۸۶۴ ۲۹۹ ۲۴۴,۲۵۲ ۲۴۶,۴۷۰ ۲۹۰

نکاتی پیرامون نرخ‌های اعلامی

بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی‬ آن نیست

نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلام‌شده شامل کارمزد نمی‌شود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینه‌های تأمین، جابه‌جایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت می‌شود. بنابراین، نرخ درج‌شده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمام‌شده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.

نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام می‌شود که نرخ آن روزانه اعلام می‌شود.