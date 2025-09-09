در نامه به رئیس جمهور مطرح شد؛ صنعت CNG در آستانه فروپاشی

به گزارش خبرگزاری مهر جایگاه داران سی ان جی در خصوص مشکلات ساختاری که دارند با رئیس جمهور نامه نگاری کردند که متن این نامه به شرح زیر است.
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
ما، بیش از دو هزار و صد جایگاهدار CNG از سراسر کشور، که تحت عنوان «کارزار شماره ۲۴۱۹۵۸» گردهم آمدهایم، بدین وسیله نگرانی عمیق خود را از وضعیت بحرانی صنعت CNG کشور و پیامدهای بیتوجهی به ظرفیتهای آن به استحضار میرسانیم.
ادامه بیتوجهی به مشکلات جاری این صنعت، کشور را ناگزیر به واردات گسترده بنزین، افزایش فشار بر منابع ارزی و تشدید آلودگی هوا خواهد کرد.
ظرفیت ملی و ارزش جایگزینی
جایگاههای CNG ایران ظرفیت بالفعل ۴۰ میلیون مترمکعب در روز، معادل ۴۰ میلیون لیتر بنزین، را دارا هستند. با قیمت جهانی بنزین حدود ۰/۸ دلار به ازای هر لیتر، ارزش جایگزینی این حجم سوخت روزانه نزدیک به ۳۲ میلیون دلار و معادل ۱/۷ میلیارد دلار صرفهجویی ارزی سالانه است.
متأسفانه در شرایط کنونی تنها حدود ۱۵ میلیون مترمکعب از این ظرفیت استفاده میشود که سالانه موجب از دست رفتن حدود ۱/۴ میلیارد دلار فرصت صرفهجویی ارزی میگردد.
مشکلات حیاتی صنعت
برخی از مهمترین مشکلاتی که فعالیت جایگاههای CNG را با تهدید جدی مواجه کرده است عبارتند از:
-
تعرفههای سنگین برق که در برخی موارد حتی بیش از کل درآمد جایگاههاست.
-
قطعی و نوسانات مکرر برق، چندین بار در روز، که سبب توقف فعالیت، خرابی تجهیزات حساس و تحمیل هزینههای سنگین میشود و عملاً رشد فروش را ناممکن میسازد.
-
عدم اجرای کامل مصوبات کارمزدی به دلیل شرط «رشد ۵ درصدی فروش» مندرج در تصویبنامه شماره ۱۵۸۴۲/ ت ۵۵۷۴۲ ه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۸۷، که با توجه به قطعیهای مکرر برق، تحقق آن غیرممکن است و موجب بیاعتمادی به تعهد دولت در پرداخت عادلانه کارمزد شده است.
خواستههای فوری
۱. اصلاح فوری مصوبه هیئت وزیران و حذف شرط پنجدرصد رشد فروش تا افزایش ۲۰ درصدی کارمزد بدون پیششرط به همه جایگاهداران تعلق گیرد.
۲. بازگشت به تعرفههای حمایتی برق مشابه دهه ۱۳۹۰.
۳. برگزاری نشست اضطراری با حضور رئیسجمهور، وزرای نفت و نیرو، کارشناسان و نمایندگان جایگاهداران برای ارائه بسته کامل پیشنهادی با ظرفیت ارزی ۱/۷ میلیارد دلار.
۴. رفع موانع مقرراتی و ایجاد حمایتهای حقوقی پایدار برای بهرهبرداری کامل از ظرفیتها.
راهکار پیشنهادی
با مدیریت صحیح و حمایت هدفمند، بدون نیاز به سرمایهگذاری کلان، جایگزینی روزانه ۴۰ میلیون لیتر بنزین و رفع کامل ناترازی سوخت کشور امکانپذیر است. انجمن صنفی استان تهران و صنایع وابسته نیز آمادگی تدوین «طرح جامع فعالسازی ظرفیتهای غیرفعال» و ارائه آن به دولت را دارد.
این نامه به همراه پیوستها، شامل مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، مستندات مکاتبه با وزارتخانههای نفت و نیرو، و نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره لزوم اصلاح مصوبه هیئت وزیران، تقدیم حضور میگردد.
با احترام
جایگاهداران CNG سراسر کشور
نظر شما