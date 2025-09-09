به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: برخی اتفاقات زمانی می‌افتد که مجلس جلسه ندارد و نمایندگان در نظارت میدانی و در حوزه‌های انتخابیه خود هستند.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پیشنهاد می‌کنم تا زمان دو هفته‌ای نظارت میدانی به شکلی تدبیر شود تا نمایندگان، یک هفته آن را در مجلس حاضر باشند.

علی نیکزاد که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: کار نمایندگان زمانی که به حوزه انتخابیه می‌روند به مراتب سخت‌تر از زمانی است که در صحن مجلس و کمیسیون‌ها حضور دارند.

وی توضیح داد: نماینده مجلس در حوزه انتخابیه از ۶ صبح تا ۱۲ شب در راستای رفع مشکلات مردم پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد. از سوی دیگر، زمان نظارت میدانی نمایندگان و عدم برگزاری صحن مجلس مطابق قانون است.

گفتنی است، جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی ساعت ۷:۴۵ روز یکشنبه ۶ مهر برگزار می‌شود.