شورای رقابت: عرضه خودرو در بورس غیرقانونی است

سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عرضه محصولات ایرانخودرو در بورس کالا بیان کرد: شورای رقابت بر اجرای کامل دستورالعمل ۵۴۳ تنظیم بازار خودروهای سواری تأکید دارد و با استناد به اختیارات قانونی مندرج در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، هرگونه اقدام یا رویهای در بازار خودرو که مغایر با این دستورالعمل باشد را مردود میداند.
او ادامه داد: هر نوع اظهارنظر یا اقدامی که برخلاف قانون بوده و سهامداران را دچار گمراهی کند، به هیچ عنوان پذیرفته نیست و موجب اختلال در بازار خواهد شد.
سخنگوی شورا یادآور شد: این نهاد پیشتر نیز با تأکید بر اینکه خودرو باید به عنوان یک کالای مصرفی تلقی شود نه سرمایهای، با عرضه خودرو خارج از چارچوب دستورالعمل ۵۴۳ مخالفت کرده بود.
وی درباره عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا نیز توضیح داد: خودروهای وارداتی به دلیل خروج از شمول دستورالعمل شورای رقابت، مشمول قواعد این مصوبه نمیشوند؛ از این رو نحوه عرضه و قیمتگذاری آنها تابع سایر قوانین اقتصادی کشور است و شورای رقابت در این زمینه ورود یا اظهارنظری نخواهد داشت.
نظر شما