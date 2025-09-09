به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، معترضان صهیونیست با تجمع مقابل دادگاه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه وی شعارهایی سر دادند.

نتانیاهو در حال ورود به سالن دادگاه برای ارائه دفاعیات خود در خصوص پرونده‌های فسادش، با شعارهای «خائن و جنایتکار» رو به رو شد.

روز گذشته روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به قضات دادگاه خود اعلام کرده که بنا به تحولات امنیتی در دادگاه حاضر نخواهد شد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی از عملیات شهادت طلبانه در شهر قدس اشغالی که به هلاکت ۵ صهیونیست و زخمی شدن ۱۵ تن دیگر منجر شد به عنوان بهانه خود برای عدم حضور در دادگاه استفاده کرد.

نتانیاهو جهت توجیه عدم حضور در دادگاه، به موقعیت عملیات شهادت طلبانه در شهر قدس اشغالی رفته و از این منطقه بازدید کرد.