تاکید امام جمعه اهل سنت بندرترکمن بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجبار میرآبی صبح سهشنبه در دیدار رئیس قوه قضائیه با اقشار گلستان، حمایت مردم گلستان از نظام و رهبری را نمونهای برجسته از همدلی و وفاداری دانست و اظهار کرد: در استان گلستان، شیعه و سنی با پیروی از رهبر معظم انقلاب و راهنماییهای آیتالله نورمفیدی، همواره پشتوانه نظام بودهاند و این همبستگی در دفاع مقدس نیز به خوبی نشان داده شد.
امام جمعه اهل سنت بندرترکمن در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی و اشتغالزایی در استان تأکید کرد و از مسئولان خواست تا با توجه ویژه به مسائل کشاورزی، دامداری و سایر ظرفیتهای منطقه، شرایط بهتری برای مردم فراهم کنند.
وی در پایان با اشاره به اهمیت آموزش و تربیت روحانیون اهل سنت و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی، گفت: امید است با همدلی و همکاری، استان گلستان همچنان نمونهای موفق از وحدت و پیشرفت در کشور باشد.
نظر شما