عباس سجادی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تدابیر اتخاذ شده برای تنظیم بازار کرمانشاه در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: هفته گذشته کمیسیون تنظیم بازار با مشارکت تمام دستگاه‌های مسئول در بحث تنظیم بازار در استانداری تشکیل شد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به تشدید نظارت‌ بر کالاهای حساس و پرمصرف در ماه مبارک رمضان افزود: گروه‌های بازرسی و تیم‌های گشتی مورد نیاز تعریف و تشکیل شده است و کار نیز از سه روز گذشته شروع شده است.

وی با اعلام قیمت کالاهای مورد تقاضا و پرمصرف در ماه مبارک رمضان در استان کرمانشاه گفت: قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک ۹۵۰۰ تومان و قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه درجه دو ۸۰۰۰ تومان می‌باشد و حلیم نیز با نرخ سال گذشته و با قیمت ۶۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.

سجادی‌راد با بیان اینکه محدودیتی از نظر تهیه، تولید و توزیع کالاها در بازار وجود ندارد، گفت: خوشبختانه بازار از ثبات نسبی برخوردار است اما قیمت برخی اقلام همچون مرغ، فرآورده‌های لبنی و خرما تابع میزان عرضه و تقاضا است اما مواردی که قیمت آن غیرمنطقی افزایش یابد از مبدأ تا محل مصرف کنترل می‌شود.

وی در خصوص دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز در استان کرمانشاه نیز گفت: در استان بهترین گوشت قرمز را داریم و استانی دامپرور هستیم اما فرآیند‌هایی رخ می‌دهد که سبب افزایش قیمت گوشت قرمز می‌شود.

سجادی‌راد تصریح کرد: کشتارگاه ما به ظاهر صنعتی است اما در واقع کشتارگاهی سنتی داریم و مشکلاتی در آنجا ایجاد شده که باعث افزایش قیمت گوشت قرمز می‌شود و فاصله غیرمنطقی میادین تا کشتارگاه سبب ایجاد مشکلاتی در تامین و توزیع و فروش گوشت شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه بیان کرد: جهاد کشاورزی نیز از دستگاه‌های مسئول در حوزه تهیه گوشت قرمز است و اما باید گفت که حتی بیش از حد نیاز گوشت مرغ منجمد و قرمز داریم و در شهرستان‌ها نیز کنترل لازم اعمال می‌شود.

وی با اشاره به افزایش قیمت برنج طی چند ماهه اخیر گفت: نظارت بر تهیه و تولید و عرضه برنج نیز از وظایف سزمان جهاد کشاورزی است و اخیرا نیز برنامه مبارزه با قاچاق کالا شدت یافته است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه شماره ۱۲۴ را پل ارتباطی با شهروندان جهت گزارش هرگونه تخلف به ویژه در ماه مبارک در خصوص قیمت‌ کالاها و ... عنوان کرد.