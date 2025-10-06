پشت درهای بسته ستاد تنظیم بازار کرمانشاه؛ دلالی در راه بازگشت؟

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: ستاد تنظیم بازار بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای تصمیمگیر در عرصه اقتصادی هر استان، نقشی تعیینکننده در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، کنترل قیمتها و حمایت از مصرفکنندگان دارد. در استان کرمانشاه نیز که بخش بزرگی از معیشت مردم به ثبات بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی وابسته است، وظایف این ستاد بیش از هر زمان دیگری حساس و اثرگذار است. از تصمیم درباره نحوه توزیع اقلام یارانهای گرفته تا تعیین سهمیه گوشت، مرغ، برنج، روغن و حتی نحوه نظارت بر نانواییها، همگی در دایره اختیارات و تصمیمگیریهای این ستاد قرار دارد.
اما در کنار اهمیت این تصمیمات، موضوع شفافیت عملکرد ستاد تنظیم بازار به یکی از مطالبات جدی مردم و رسانهها بدل شده است. تصمیماتی که در پشت درهای بسته و بدون اطلاعرسانی عمومی گرفته میشوند، نهتنها نمیتوانند اعتماد عمومی را جلب کنند، بلکه زمینهساز شائبههایی از جمله تبعیض، رانت و تأثیرپذیری از فشارهای بیرونی میشوند. در واقع، هرچند وظیفه ذاتی ستاد تنظیم بازار ایجاد آرامش در فضای اقتصادی و مهار نوسانات قیمتی است، اما این هدف زمانی محقق میشود که روند تصمیمگیری و اجرای مصوبات آن شفاف، قابل نظارت و پاسخگو به افکار عمومی باشد.
رسانهای شدن مصوبات و تصمیمات ستاد تنظیم بازار نهتنها به ارتقای سطح آگاهی مردم از سیاستهای اقتصادی استان کمک میکند، بلکه میتواند با ایجاد فضای نقد و گفتوگوی سازنده، به اصلاح تصمیمات نادرست یا ناکارآمد نیز بینجامد. رسانهها در این میان نقش پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت را دارند؛ پلی که از یکسو خواستهها و دغدغههای اقشار مختلف را به گوش مسئولان میرساند و از سوی دیگر، با شفافسازی و اطلاعرسانی دقیق، مانع از شکلگیری شایعات و بیاعتمادی عمومی میشود.
بنابراین، اگر ستاد تنظیم بازار بخواهد مأموریت اصلی خود را که همانا صیانت از قدرت خرید مردم و تعادل در بازار است بهدرستی انجام دهد، ناگزیر باید به رسانهها بهعنوان بازوی نظارتی و مشورتی بنگرد، نه مزاحم یا منتقد. اطلاعرسانی منظم از مصوبات، دعوت از خبرنگاران به نشستها و پاسخگویی به پرسشهای افکار عمومی، میتواند به تقویت سرمایه اجتماعی دولت و کارآمدی تصمیمات این ستاد در استان کرمانشاه بینجامد. در نهایت، شفافیت نه تهدیدی برای تصمیمگیران، بلکه فرصتی برای بازسازی اعتماد عمومی و افزایش کارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی است.
نشست ستاد تنظیم بازار کرمانشاه پشت درهای بسته برگزار شد
در حالی که شامگاه شنبه رسانهها برای پوشش خبری نشست ۱۳ مهرماه ستاد تنظیم بازار استان کرمانشاه دعوت شده بودند، خبرنگاران با مراجعه به سالن جلسات استانداری با درهای بسته مواجه شدند و اجازه حضور در جلسه به آنان داده نشد. این در حالی است که طبق اعلام اولیه، قرار بود خبرنگاران در جریان روند تصمیمگیریهای مهم این نشست قرار گیرند؛ تصمیماتی که بهطور مستقیم با سفره مردم گره خورده است.
پیگیری خبرنگار مهر نشان میدهد دلیل اصلی برگزاری غیرعلنی این جلسه، بررسی و تصمیمگیری درباره طرح هوشمندسازی زنجیره تأمین گوشت قرمز در استان کرمانشاه بوده است؛ طرحی که از دولت قبل در این استان بهصورت پایلوت و در دولت چهاردهم به صورت ملی اجرا شد و بنا بر ارزیابی کارشناسان، توانست بسیاری از واسطهها و دلالان را از چرخه تولید تا مصرف حذف کند. در اجرای این طرح، تمام مراحل تأمین، کشتار، حمل و توزیع گوشت قرمز در سامانهای هوشمند و قابل رهگیری ثبت میشد و همین امر سبب شد تا بازار گوشت در کرمانشاه به ثبات نسبی برسد و از نوسانات ساختگی فاصله بگیرد.
اهمیت این طرح تا جایی است که منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در نامهای رسمی به وزیر کشور در تاریخ ۹ دیماه سال گذشته، بر موفقیت آن تأکید کرده بود. با این حال، آنگونه که منابع غیررسمی خبر میدهند، در نشست اخیر ستاد تنظیم بازار، برخی نگاههای غیرکارشناسی، مسیر شفافیت را هدف گرفتهاند و احتمال دارد اجرای کامل طرح با چالشهایی مواجه شود.
پشت درهای بسته این نشست، تصمیمی اتخاذ شده که میتواند بر بازار گوشت استان و در نهایت بر معیشت مردم تأثیر مستقیم بگذارد. محدود شدن شفافیت در زنجیره تأمین گوشت قرمز، بازگشت دوباره دلالی و واسطهگری را در پی خواهد داشت؛ پدیدهای که طی سالهای گذشته با تلاش دستگاههای نظارتی و همراهی دامداران و اصناف کنترل شده بود.
در شرایطی که افکار عمومی انتظار دارد تصمیمات اقتصادی با شفافیت و اطلاعرسانی دقیق همراه باشد، غیبت رسانهها در نشست ستاد تنظیم بازار، پرسشهای جدی درباره چرایی این پنهانکاری ایجاد کرده است؛ پرسشهایی که پاسخ به آنها برای مردم و فعالان اقتصادی استان بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
