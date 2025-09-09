  1. اقتصاد
قزاقستان سکوی صادرات مجدد پتروشیمی به آسیای مرکزی و چین

رایزن بازرگانی ایران در قزاقستان گفت: بازار قزاقستان با وجود مصرفی بودن، می‌تواند به سکوی صادرات مجدد محصولات پتروشیمی ایران به آسیای مرکزی و چین تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین پابرجا، رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان در نشست بررسی مشکلات و چالش‌های تجارت با قزاقستان اظهار کرد: این کشور به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ آسیای میانه با دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز، موقعیت ژئوپلیتیک ویژه و دسترسی به بازارهای اتحادیه اوراسیا و همجواری با چین و روسیه، قصد دارد با جذب سرمایه‌گذاری و تولید مشترک، در آینده به یکی از بازیگران اصلی عرصه تولید، تأمین و صادرات محصولات پتروشیمی در منطقه تبدیل شود.

وی با اشاره به آمار صادرات ایران به این کشور افزود: بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، در چهار ماه نخست سال جاری حدود ۶ میلیون دلار محصولات پتروشیمی، ۳ میلیون دلار محصولات معدنی و صنایع معدنی، ۲۲ میلیون دلار در حوزه صنعت و ۲۳ میلیون دلار در بخش کشاورزی از ایران به قزاقستان صادر شده است.

رایزن بازرگانی ایران در قزاقستان ادامه داد: این کشور طی سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای برای تولید محصولات پتروشیمی انجام داده و پروژه‌های متعددی را تعریف کرده است، اما با وجود افزایش تولید، به دلیل تقاضای بالا در بازار داخلی، همچنان قادر به پاسخگویی کامل نبوده و ناچار است به طور مداوم از کشورهایی همچون روسیه، عربستان و ایران واردات داشته باشد.

پابرجا در توضیح ساختار بازار پتروشیمی قزاقستان تصریح کرد: بازار این کشور عمدتاً در سه بخش اصلی تعریف می‌شود؛ پلیمرها و محصولات پلاستیکی، محصولات شیمیایی پایه و محصولات تکمیلی با ارزش افزوده بالا.

وی اضافه کرد: قزاقستان با وجود اجرای پروژه‌هایی در حوزه تولید محصولاتی مانند پلی‌اتیلن، همچنان نیازمند واردات این کالا برای تأمین صنایع خود است و به همین دلیل پلی‌اتیلن همچنان جزو مهم‌ترین اقلام وارداتی این کشور محسوب می‌شود.

رایزن بازرگانی ایران در قزاقستان با اشاره به موقعیت استراتژیک این کشور گفت: با وجود مصرفی بودن بازار قزاقستان، ظرفیت‌های جغرافیایی و زیرساختی موجود این کشور می‌تواند آن را به سکوی صادرات مجدد محصولات پتروشیمی ایران به دیگر کشورهای آسیای مرکزی و حتی چین تبدیل کند.

در پایان این نشست نیز چالش‌های پیش‌روی تجارت ایران با قزاقستان و مزیت‌های متقابل دو کشور در زمینه صادرات محصولات پتروشیمی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

سمیه رسولی

