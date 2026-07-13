به گزارش خبرنگار مهر، تریرونگ وان‌آرری ظهر دوشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با هیأت اقتصادی سفارت پادشاهی تایلند، با قدردانی از میزبانی اتاق بازرگانی کرمانشاه، اظهار کرد: برنامه‌ریزی شده بود این سفر در ماه‌های گذشته انجام شود، اما به دلیل برخی شرایط به تعویق افتاد و اکنون خوشحالیم که فرصت حضور در کرمانشاه و آشنایی با ظرفیت‌های اقتصادی این استان فراهم شده است.

وی با بیان اینکه کرمانشاه از توانمندی‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف اقتصادی برخوردار است، افزود: این ظرفیت‌ها می‌تواند در آینده به توسعه روابط تجاری میان تایلند و ایران کمک کند و به همین دلیل تلاش کردیم این سفر در نخستین فرصت ممکن انجام شود.

رایزن اقتصادی سفارت پادشاهی تایلند با ارائه گزارشی از وضعیت تجارت دو کشور، گفت: پیش از اعمال تحریم‌ها، حجم مبادلات اقتصادی ایران و تایلند حدود یک میلیارد دلار بود، اما پس از اعمال تحریم‌های آمریکا این رقم به حدود ۱۵۰ میلیون دلار کاهش یافت که بخش عمده آن مربوط به صادرات کالا از تایلند به ایران است.

وان‌آرری ادامه داد: در حال حاضر ارزش صادرات تایلند به ایران حدود ۱۴۰ میلیون دلار برآورد می‌شود و محصولاتی مانند فرآورده‌های مرتبط با آناناس، محصولات لاستیکی، لاستیک، موتورسیکلت، باتری خودرو و برخی کالاهای صنعتی مهم‌ترین اقلام صادراتی تایلند به ایران هستند.

وی با اشاره به صادرات ایران به تایلند نیز تصریح کرد: بر اساس آمار رسمی، محصولاتی مانند مواد غذایی، آبزیان و تجهیزات پزشکی از ایران به تایلند صادر می‌شود، اما به اعتقاد ما حجم واقعی صادرات ایران بیش از آمار ثبت‌شده است، زیرا بخشی از کالاهای ایرانی از جمله محصولات فولادی و پتروشیمی از طریق کشورهای واسطه مانند امارات وارد بازار تایلند می‌شوند.

رایزن اقتصادی سفارت پادشاهی تایلند با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی کرمانشاه، اظهار کرد: در این سفر علاقه‌مند هستیم توانمندی‌های استان در بخش‌هایی مانند پتروشیمی، فولاد و سایر صنایع را از نزدیک بررسی کنیم، زیرا برخی از این محصولات می‌تواند نیاز بازار تایلند را تأمین کند.

وان‌آرری تأکید کرد: هدف از برگزاری این نشست، شنیدن دیدگاه‌ها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی استان کرمانشاه و بررسی راهکارهای گسترش همکاری‌های مشترک است و تلاش خواهیم کرد زمینه ارتباط مؤثر میان بخش خصوصی دو کشور را فراهم کنیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد نتایج این نشست به افزایش مبادلات اقتصادی میان تایلند و استان کرمانشاه و همچنین توسعه همکاری‌های تجاری میان دو کشور منجر شود.