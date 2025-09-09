به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران خاطر نشان کرد: به مناسبت هفته وحدت و میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه وآله) و حضرت امام صادق (علیه السلام) مراسم، پویش‌ها و برنامه‌های ویژه ای در سطح استان تهران با شعار محوری «در پرتو عشق به احمد، اتحاد ملت، وحدت امت» برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران ادامه داد: به مناسبت هفته وحدت مراسم و برنامه‌های ویژه در استان تهران گسترده‌تر از گذشته در حال انجام است.

حجت‌الاسلام محمودی افزود: باید جهت گرامیداشت هفته وحدت و برگزاری جشن‌های میلاد پیامبر اکرم (ص) و رئیس مذهب شیعه امام صادق (ع) برنامه ریزی و تلاش بیشتری صورت گیرد و نسبت به این مناسبت توجه لازم صورت گیرد.

رئیس ستاد هفته وحدت استان تهران بیان کرد: برگزاری مراسم جشن‌های باشکوه میلاد در شب ۱۷ ربیع در مساجد و هیئات مذهبی در مناطق ۲۲ گانه تهران، شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران، بقاع متبرکه، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و برپایی ایستگاه‌های صلواتی در معابر و تزئینات شهری از جمله برنامه‌های مردمی است.

وی افزود: مراسم جشن و سرور در مناطق و محلات تهران و مراسم باشکوه در روز چهارشنبه از ساعت ۱۷ از میدان هفتم تیر تا میدان ولیعصر (عج) با برپایی مواکب و ایستگاه‌های خدماتی، پذیرایی و فرهنگی با حضور پرشور مردم برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران به برگزاری پویش‌های متعدد اشاره کرد و گفت: برگزاری پویش عهد همدلی با شعار «به عشق پیامبر می بخشم» با همکاری ستاد دیه و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) باهدف آزادی دو هزار زندانی با جرایم غیرعمد، برگزاری جشنواره «رحمت للعالمین» با حضور سفرای کشورهای اسلامی در پردیس ملت و رونمایی از تمبر یادبود هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص) توسط سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات، برگزاری پویش «مثل پیامبر» با محورهای پویش کتابخوانی، فضاسازی و تبلیغات محیطی، برپایی ایستگاه‌های فرهنگی، اجرای سرودهای پاتوقی، اکران فیلم و برگزاری نشست‌های روشنگری از ۱۴ شهریور تا ۷ مهر، برگزاری پویش سرود «محمد امین» و اجرای آن در صحن یا ورودی مساجد توسط کانون فرهنگی هنری مساجد و برگزاری هفته فرهنگی اقوام ایرانی با برپایی سیاه چادر و نمایشگاه صنایع دستی در منطقه چیتگر از جمله پویش‌ها و برنامه‌های هفته وحدت در تهران است.

محمودی ضمن دعوت از مردم متدین و انقلابی تهران برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر جشن ۱۷ ربیع از سپاه تهران، شهرداری تهران، رسانه‌ها، استانداری، فرمانداری و شورای تأمین و سایر دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی و خدماتی به خاطر برنامه ریزی، همکاری و همراهی در برگزاری این برنامه‌ها تشکر کرد.