کاهش دمای محسوس هوای البرز در هفته جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران حقیآبی، مدیرکل هواشناسی البرز، اعلام کرد که دمای هوای کرج در هفته جاری به ۳۸ درجه سانتیگراد خواهد رسید و پیشبینی میشود در آخر هفته با کاهش پنج درجهای مواجه شویم از امروز ۱۸ شهریور تا روز جمعه ۲۱ شهریور، هوای استان بار دیگر آسمانی صاف تا کمی ابری با وزش باد خواهد داشت.
وی همچنین نوسانات دمایی را که مرکز استان شاهد آن خواهد بود تشریح کرد و گفت: دمای هوا در روز چهارشنبه به ۳۸ درجه خواهد رسید و در روز جمعه به ۳۳ درجه سانتیگراد کاهش مییابد.
مدیرکل هواشناسی البرز در ادامه به تغییرات دما در سایر مناطق استان پرداخت و بیان کرد: در چهارباغ، دما از ۴۱ درجه به ۳۷ درجه، در اشتهارد از ۴۰ به ۳۵، در نظرآباد از ۳۹ به ۳۴، در فردیس از ۳۷ به ۳۳، در ساوجبلاغ از ۳۴ به ۳۱ و در طالقان از ۳۳ به ۲۶ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
این گزارش نشاندهنده تغییرات جوی است که میتواند بر برنامههای روزانه مردم تأثیر بگذارد و از ساکنان استان دعوت به عمل میآید تا با توجه به پیشبینیهای اعلامشده، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
