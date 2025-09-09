حدود ۳۰ نفر در تصادف اتوبوس در جمهوری چک زخمی شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، مقامات امداد و نجات آتش نشانی منطقه روز سه شنبه گفتند که هر ۳۲ دانش‌آموز سوار بر اتوبوس زخمی شدند. تلویزیون چک به نقل از امدادگران گزارش داد که دو بزرگسال نیز زخمی شده‌اند. این تلویزیون اعلام کرد که بیشتر جراحات جزئی تا متوسط بوده و جان هیچ یک از مجروحان در خطر نیست. چهار نفر از مجروحان به بیمارستان منتقل شده‌اند.

پلیس اعلام کرد اتوبوس که به سمت پیست اسکی در حرکت بود، از جاده منحرف شد، به تیر برق برخورد کرد و به پهلو واژگون شد. نقص فنی به عنوان علت احتمالی در نظر گرفته شده است و این حادثه اکنون به عنوان یک خطر عمومی ناشی از سهل انگاری در دست بررسی است.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که دانش‌آموزان دبیرستانی اهل اوستراوا بوده‌اند.