تصادف دلخراش در آق قلا با دو فوتی و ۴ مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: ساعت ۱۷:۰۴ عصر سه شنبه ۱۸ گزارش تصادف یک دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه پراید در شهرستان آق قلا، محدوده روستای قرنجیک پورامان از طریق اورژانس به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه آق قلا با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که امدادگران هلال‌احمر به همراه عوامل اورژانس اقدامات اولیه را انجام داده و مصدومان را به بیمارستان انتقال دادند.

وی افزود: همچنین پیکرهای هر دو متوفی تحویل مراجع ذیصلاح حاضر در صحنه شد.