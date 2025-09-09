  1. استانها
  2. گلستان
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۹

تصادف دلخراش در آق قلا با دو فوتی و ۴ مصدوم

تصادف دلخراش در آق قلا با دو فوتی و ۴ مصدوم

آق قلا- سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان از تصادف درمحور آق قلا خبر داد و گفت: این حادثه دو فوتی و چهار مصدوم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: ساعت ۱۷:۰۴ عصر سه شنبه ۱۸ گزارش تصادف یک دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه پراید در شهرستان آق قلا، محدوده روستای قرنجیک پورامان از طریق اورژانس به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه آق قلا با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که امدادگران هلال‌احمر به همراه عوامل اورژانس اقدامات اولیه را انجام داده و مصدومان را به بیمارستان انتقال دادند.

وی افزود: همچنین پیکرهای هر دو متوفی تحویل مراجع ذیصلاح حاضر در صحنه شد.

کد خبر 6585293

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها