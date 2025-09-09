به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمینلرزه با عمق ۹۹.۴ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۱۶.۹۶ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۹۷.۷۸ درجه غربی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز سه شنبه اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۵ ریشتر، اوآخاکا، مکزیک را لرزاند.
