۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

زلزله‌ای به بزرگی ۵ ریشتر مکزیک را لرزاند

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز سه شنبه اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۵ ریشتر، اوآخاکا، مکزیک را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۹۹.۴ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۱۶.۹۶ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۹۷.۷۸ درجه غربی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

