به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۹۹.۴ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۱۶.۹۶ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۹۷.۷۸ درجه غربی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.