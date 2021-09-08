به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، زلزله‌ای به بزرگی ۷ در مقیاس ریشتر، سه شنبه شب (به وقت محلی) مکزیک را لرزاند.

سازمان زمین شناسی آمریکا اعلام کرد که این زلزله در ۱۷.۷ کیلومتری شمال شرقی «آکاپولکو» در ایالت «گوئررو» مکزیک رخ داده است.

ساختمان‌ها در «مکزیکوسیتی» پایتخت مکزیک نیز در اثر وقوع این زلزله قوی در جنوب غربی این کشور، لرزیدند که این امر باعث شد مردم وحشت زده به خیابان‌ها بریزند.

رویترز به نقل از یک شاهد عینی می‌گوید که این زمین لرزه به ساختمان‌های شهر آکاپولکو آسیب وارد کرده است.

مطابق اعلام شهردار مکزیکوسیتی، هنوز گزارشی مبنی بر خسارات جدی در پایتخت منتشر نشده است.

سازمان زمین شناسی آمریکا همچنین اعلام کرد که این زمین لرزه بسیار کم عمق بوده و تنها ۱۲.۵ کیلومتر در زیر سطح زمین واقع شده است که همین موضوع توانسته شدت لرزش را تقویت کند.