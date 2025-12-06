  1. جامعه
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

زلزله‌ای به بزرگی ۵ ریشتر سواحل خالیسکو در مکزیک را لرزاند

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز شنبه اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۵ ریشتر، سواحل خالیسکو در مکزیک را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مرکز این زمین‌لرزه، با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۱۸.۸۲ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۰۶.۵۹ درجه غربی تعیین شد.

تاکنون در مورد خسارات احتمالی گزارشی منتشر نشده است.

