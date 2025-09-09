  1. استانها
برگزاری پویش «ایران عاشورایی» در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد - پویش ایران عاشورایی با توزیع هزاران بسته معیشتی، لوازم‌التحریر، جهیزیه و خدمات جهادی در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هوشنگ جمشیدی با تبریک میلاد پیامبر مودت و رحمت و همچنین میلاد امام جعفر صادق (ع) گفت: به‌مناسبت گرامیداشت هفته وحدت، پویش «ایران عاشورایی» همزمان با سراسر کشور، در چهارمحال و بختیاری هم با همت گروه‌های جهادی پایگاه‌های بسیج در سراسر استان برگزار می‌شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه قمربنی هاشم علیه السلام افزود: این پویش در قالب همان نهضت کمک‌های مومنانه و خدماتی است که بسیجیان عرضه می‌کردند، برای دستگیری از نیازمندان و مستضعفین براساس سیره نبوی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: بسته‌های آماده شده با حفظ کرامت عزیزان نیازمند تقدیم خواهد شد، این نیازمندان از قبل شناسایی شده و در سامانه ثبت و ضبط هستند نیازی به مراجعه آنها به پایگاه‌ها یا نواحی یا جایی یا اداره‌ای نیست.

جمشیدی گفت: در این پویش، ۱۵۰۰ بسته لوازم التحریر و کیف آماده شده, نزدیک به ۸۵۰۰ بسته معیشتی و بیست سری جهیزیه در نظر گرفته شده برای نوع عروسان نیازمند، همچنین ۳۹ هزار متر مربع ایزوگام از سوی بسیج سازندگی برای خانه‌های محرومین در نظر گرفته‌اند.

وی بیان کرد: در این پویش «ایران عاشورایی», ۳۰ گروه جهادی در عرصه‌های عمرانی، فرهنگی، بهداشتی، فعال شده اند و خدمات خیلی خوبی را در سراسر استان به عزیزان هم استانی ارائه می‌دهند، که ان شاءالله مرضی رضای حق تعالی قرار بگیرد.

