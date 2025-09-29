یازدهمین مرحله اهدای جهیزیه به ۱۱۴ زوج گلستانی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدباقر جلالی ظهر دوشنبه درجمع خبرنگاران اظهار کرد: یازدهمین مرحله طرح ملی اهدای جهیزیه در استان گلستان با هدف حمایت از زوجهای جوان کمبرخوردار آغاز شد. در این مرحله، ۱۱۴ زوج جوان اقلام ۱۲ قلمی جهیزیه شامل یخچال، لباسشویی، فرش، اجاق گاز و سایر وسایل ضروری را دریافت خواهند کرد.
مدیرعامل مجمع ملی خیرین ازدواج جوانان کشور، با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ازدواج آسان گفت: ازدواج مقدسترین پیوند میان دو انسان است و اگر بر مبنای معنویت و سادهزیستی شکل گیرد، موجب استحکام بنیان خانواده خواهد شد.
وی افزود: تأمین جهیزیه مشارکتی، آموزش مهارتهای زندگی و ترویج مهریههای معقول از برنامههای اصلی مجمع است که میتواند بخشی از دغدغههای مالی و فرهنگی زوجهای جوان را کاهش دهد.
جلالی اظهار کرد: بر اساس اعلام مجمع، ثبتنام متقاضیان تا روز سهشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ ادامه دارد و پس از تکمیل مدارک و صحتسنجی اطلاعات، زوجها در بازه زمانی یک تا سه ماه جهیزیه خود را تحویل خواهند گرفت. اولویت دریافت جهیزیه با زوجهای کمبرخوردار است، اما تمامی زوجهای واجد شرایط میتوانند ثبتنام کنند.
