  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

پویش «ایران عاشورایی» در خراسان جنوبی؛توزیع ۷هزار بسته معیشتی و جهیزیه

پویش «ایران عاشورایی» در خراسان جنوبی؛توزیع ۷هزار بسته معیشتی و جهیزیه

بیرجند- پویش «ایران عاشورایی» با هدف خدمت مؤمنانه در خراسان جنوبی برگزار و بیش از ۷ هزار بسته معیشتی و جهیزیه در بین خانواده های نیازمند توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پویش «ایران عاشورایی» هم‌اینک با حضور مهندس هاشمی استاندار خراسان جنوبی، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین و سردار زهرایی رئیس بسیج سازندگی کشور در استان در حال برگزاری است.

این پویش که از دو ماه قبل و در ادامه نهضت خدمت مؤمنانه آغاز شده است، با همکاری ۲۲۰ گروه جهادی، ۲۱۰ پایگاه جهادی و ۳۲ خیر تاکنون توانسته اقدامات گسترده‌ای در حمایت از نیازمندان انجام دهد.

در قالب این طرح، ۷۶۵۸ بسته معیشتی، ۲۱۰ سری جهیزیه و ۲۳۵۰ بسته لوازم‌التحریر بین جامعه هدف توزیع شده است.

مراسم پویش «ایران عاشورایی» با حضور ائمه جمعه استان، فرماندهان نظامی و انتظامی، فرمانداران و عموم مردم برگزار می‌شود و تلاش دارد تا ضمن ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی مؤمنانه، محرومیت‌زدایی در نقاط مختلف استان را به شکل مؤثر دنبال کند.

کد خبر 6584748

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها