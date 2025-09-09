پویش «ایران عاشورایی» در خراسان جنوبی؛توزیع ۷هزار بسته معیشتی و جهیزیه

به گزارش خبرنگار مهر، پویش «ایران عاشورایی» هماینک با حضور مهندس هاشمی استاندار خراسان جنوبی، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین و سردار زهرایی رئیس بسیج سازندگی کشور در استان در حال برگزاری است.
این پویش که از دو ماه قبل و در ادامه نهضت خدمت مؤمنانه آغاز شده است، با همکاری ۲۲۰ گروه جهادی، ۲۱۰ پایگاه جهادی و ۳۲ خیر تاکنون توانسته اقدامات گستردهای در حمایت از نیازمندان انجام دهد.
در قالب این طرح، ۷۶۵۸ بسته معیشتی، ۲۱۰ سری جهیزیه و ۲۳۵۰ بسته لوازمالتحریر بین جامعه هدف توزیع شده است.
مراسم پویش «ایران عاشورایی» با حضور ائمه جمعه استان، فرماندهان نظامی و انتظامی، فرمانداران و عموم مردم برگزار میشود و تلاش دارد تا ضمن ترویج فرهنگ خدمترسانی مؤمنانه، محرومیتزدایی در نقاط مختلف استان را به شکل مؤثر دنبال کند.
