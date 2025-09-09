توزیع ۴۰ هزار بسته معیشتی و ۲۰۰ جهیزیه در رزمایش «ایران عاشورایی»

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ولی‌زاده، ظهر سه‌شنبه، در مراسم رزمایش بزرگ کمک‌های مؤمنانه «ایران عاشورایی» با اشاره به جایگاه والای بهشت زهرا گفت: این مکان مقدس، بزرگ‌ترین گلزار شهدای جهان است و بیش از ۳۰ هزار شهید در آن آرام گرفته‌اند؛ شهدایی که جان خود را در راه اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فدا کردند.

فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران با تأکید بر برکت آغاز فعالیت‌های جهادی از چنین مکان‌هایی، از مسئولان سازمان بهشت زهرا، بسیج این مجموعه و خیرین حاضر در رزمایش تقدیر کرد و افزود: در این رزمایش ۴۰ هزار بسته معیشتی برای خانواده‌های نیازمند استان تهران در نظر گرفته شده که طی روزهای آینده توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: ۳۰ هزار بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار و ۲۰۰ سری جهیزیه برای زوج‌های جوان آماده شده است. همچنین ایزوگام به مساحت ۳۰ هزار متر مربع برای ۶۰۰ خانوار محروم تأمین و تاکنون بیش از ۳ میلیارد تومان کمک نقدی در قالب کارت هدیه به نیازمندان اهدا شده است.

ولی‌زاده با اشاره به ابعاد حمایتی این رزمایش اظهار داشت: خدمات درمانی و ویزیت رایگان برای خانواده‌های نیازمند ارائه شده و توزیع کیف، کفش، غذای گرم و سایر اقلام ضروری نیز تا آغاز سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ اخیر خاطرنشان کرد: این نبرد ۱۲ روزه با وجود برنامه‌ریزی طولانی دشمنان، با هدایت‌های مقام معظم رهبری و آمادگی نیروهای مسلح ناکام ماند. نقش کلیدی رهبر معظم انقلاب در مدیریت بحران، مانع از ایجاد خلل در ساختار دفاعی کشور شد.

فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران ضمن تقدیر از نقش مردم در پشتیبانی از نیروهای مسلح گفت: مردم در این جنگ تنها تماشاگر نبودند، بلکه خودشان در قالب گروه‌های جهادی وارد میدان شدند و جلوه‌ای از همبستگی ملی را به نمایش گذاشتند.

وی در پایان با اشاره به آرمان‌های شهدا خطاب به خانواده‌های آنان گفت: شهدا به آرزوی خود رسیدند و جاودانه شدند. وظیفه ما ادامه دادن راه آنان و تلاش برای عاقبت‌به‌خیری و شهادت در مسیر الهی است.

رزمایش «ایران عاشورایی» با هدف ترویج فرهنگ مواسات و همدلی، به همت سپاه حضرت سیدالشهدا (ع)، بسیج سازندگی، خیرین و گروه‌های جهادی برگزار شد و تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.