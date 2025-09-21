به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربان محمد ولی‌زاده، پیش از ظهر یکشنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه از اجرای ۶۳ برنامه فرهنگی و اجتماعی به مناسبت هفته دفاع مقدس در سطح ۱۴ شهرستان استان تهران و ۱۸ ناحیه مقاومت خبر داد و گفت: هر برنامه ظرفیت تبدیل به هزاران فعالیت در محلات، ادارات، بسیج و اقشار مختلف جامعه را دارد.

وی با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای رسانه و امام شهدا و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری، افزود: هفته دفاع مقدس فرصتی مغتنم برای تبیین فرهنگ ایثار، فداکاری و خودگذشتگی رزمندگان اسلام است؛ فرهنگی که باید به نسل جوان منتقل شود تا در مسیر انقلاب اسلامی، پشتیبان نظام باشند.

ولی‌زاده با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر آن را امتداد دفاع مقدس دانست و اظهار داشت: در این نبرد، جوانانی پای کار آمدند که دشمن سال‌ها با ابزار رسانه‌ای و فضای مجازی تلاش کرده بود آنان را از آرمان‌های انقلاب دور کند، اما این جوانان با حضور در میدان، نشان دادند که همچنان مدافع ارزش‌های انقلاب هستند.

وی با تأکید بر نقش مهم خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت: خبرنگاران با بیان حقیقت، گاه تا مرز شهادت پیش می‌روند و این جان‌فشانی در مسیر روشنگری، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران، شعار محوری هفته دفاع مقدس امسال را ما فاتحان قله‌ایم عنوان کرد و از اجرای برنامه‌ها در سطح استان خبر داد.

وی با تأکید بر هم‌افزایی نیروهای مسلح و بسیج مردمی، خاطرنشان کرد: این انسجام در دوران دفاع مقدس و پس از آن، امنیت پایدار و بازدارندگی مؤثری را برای کشور به ارمغان آورده است؛ موضوعی که دشمنان در جنگ اخیر نیز شاهد آن بودند.

ولی‌زاده همچنین نقش راهبردی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری را در هدایت ملت ایران مؤثر دانست و گفت: روحیه معنوی و رهبری داهیانه ایشان، عامل اصلی نقش‌آفرینی مردم در پیروزی‌های بزرگ انقلاب اسلامی بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به افشای چهره واقعی نظام استکبار پرداخت و اظهار داشت: در جنگ تحمیلی هشت‌ساله، رژیم بعث عراق با حمایت‌های گسترده غرب و در جنگ اخیر، رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا وارد میدان شدند، اما هیچ‌گاه به اهداف خود نرسیدند، حضور آمریکا در کشورهای منطقه جز ویرانی، خون‌ریزی و عقب‌ماندگی چیزی به همراه نداشته است.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران در پایان تأکید کرد: ملت ایران در دوران دفاع مقدس، نه تنها خاک و هویت خود را حفظ کرد، بلکه با مقاومت مثال‌زدنی، عزت و اقتدار ملی را تثبیت نمود. این فرهنگ باید به نسل‌های آینده منتقل شود تا همچنان پرچم‌دار استقلال و آزادی باقی بمانند.