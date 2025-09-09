به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صادقپور ظهر سه شنبه در رزمایش ایران عاشورایی با محوریت خدمات‌رسانی به ولی‌نعمتان انقلاب، از اجرای گسترده طرح‌های حمایتی و عمرانی در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: این رزمایش در سراسر کشور با محوریت توزیع نوشت‌افزار، بسته‌های معیشتی، تجهیز قرارگاه‌های جهادی پهنه‌ای و منطقه‌ای، و همچنین تعمیر، مرمت و بازسازی منازل مددجویان کمیته امداد حضرت امام (ره) برنامه‌ریزی شده است.

صادقپور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان قزوین گفت: در این مرحله از رزمایش، شاهد توزیع ایزوگام برای مرمت منازل مددجویان هستیم.

وی عنوان کرد: همچنین دو قرارگاه پهنه‌ای در شهرستان‌های الوند و بویین‌زهرا تجهیز شده‌اند تا گروه‌های جهادی بتوانند در هر شهرستان به‌صورت خودکفا فعالیت کنند و از تجهیزات لازم برای اقدامات عملیاتی بهره‌مند شوند.

وی افزود: گروه‌های جهادی استان قزوین از ابتدای سال تاکنون ساخت و مرمت منازل ولی‌نعمتان را در دستور کار خود قرار داده‌اند و این اقدامات با حمایت و پشتیبانی فرماندهان نواحی و در رأس آن‌ها فرمانده سپاه استان انجام شده است.

مشاور استاندار قزوین ادامه داد: یکی از محورهای مهم این رزمایش، توزیع ایزوگام است که با توجه به قانون قیر تهاتری، امسال این بخش نیز مشمول حمایت شده و قرار است توسط گروه‌های جهادی در سطح استان عملیاتی شود.

رئیس بسیج سازندگی استان قزوین با اشاره به حجم اقدامات صورت‌گرفته اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون، نزدیک به ۷ میلیارد تومان ایزوگام از منابع سپاه خریداری و به گروه‌های جهادی واگذار شده است و با اجرای این مرحله از رزمایش، ۳۰۰ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد حضرت امام (ره) تکمیل خواهد شد.

وی بیان کرد: این واحدها بر اساس اطلاعات و مشخصاتی که توسط نهادهای حمایتی به بسیج سازندگی اعلام شده در دستور کار قرار گرفته‌اند.

صادقپور همچنین از تجهیز دو قرارگاه پهنه‌ای و منطقه‌ای خبر داد و گفت: هدف از این اقدام توانمندسازی گروه‌های جهادی در شهرستان‌ها است تا بتوانند با استفاده از تجهیزات اختصاص‌یافته، عملکرد مؤثرتری در اقدامات جهادی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰۰ قلم تجهیزات برای استفاده در شرایط بحرانی و مأموریت‌های جهادی آماده‌سازی شده‌اند. امیدواریم هیچ حادثه‌ای رخ ندهد اما در صورت نیاز این ابزارها می‌توانند نقش مهمی در ارتقای کیفیت اقدامات گروه‌های جهادی ایفا کنند.

صادقپور در پایان یادآور شد: سازمان بسیج سازندگی با محوریت قرارگاه‌های منطقه‌ای و پهنه‌ای، تمام ظرفیت خود را برای خدمت‌رسانی به ولی‌نعمتان انقلاب به‌کار گرفته است.