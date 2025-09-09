به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی ظهر سه شنبه در رزمایش ایران عاشورایی با محوریت خدمات‌رسانی به ولی‌نعمتان انقلاب با اشاره به رسالت بی‌منت سپاه در خدمت‌رسانی به مردم، اظهار کرد: آنچه سپاه و بسیج خود را مکلف به انجام آن می‌دانند، جاری شدن لبخند رضایت بر لبان مردم است؛ چه با شلیک موشک‌ها در عرصه دفاع، و چه با خدماتی که بی‌منت در حوزه‌های عمرانی، معیشتی و اجتماعی تقدیم مردم می‌شود.

وی با اشاره به مجموعه اقدامات انجام‌شده در این رزمایش گفت: امروز شاهد اجرای طرح‌هایی در حوزه ایزوگام ساختمانی، تجهیز دو کارگاه عمرانی جدید و ادامه فعالیت کارگاهی در ناحیه امام حسن (ع) هستیم.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین عنوان کرد: این سه کارگاه هر یک با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان تجهیز شده‌اند که مجموعاً شش میلیارد تومان از ابتدای سال تاکنون صرف این بخش شده و با طرح‌های در دست اجرا، این رقم به بیش از هفت میلیارد تومان خواهد رسید.

وی با تأکید بر نگاه جهادی در خدمت‌رسانی افزود: ما این اقدامات را نه برای ثبت و ضبط رسانه‌ای، بلکه برای حفظ کرامت و حرمت ولی‌نعمتان انقلاب انجام می‌دهیم.

این مسئول تصریح کرد: هر آنچه در توان داریم باید در مسیر آسایش و امنیت مردم به‌کار گرفته شود و حتی در مستندسازی خدمات نیز باید دقت کنیم تا شأن استفاده‌کنندگان از این امکانات حفظ شود.

سردار رفیعی آتانی خاطرنشان کرد: گروه‌های جهادی بسیج در سراسر استان با تمام توان پای کار هستند و خسته نخواهند شد و این خدمات ادامه دار خواهد بود.

وی تاکید کرد: این حرکت عاشورایی و مردمی، با حمایت فرماندهان نواحی و پشتیبانی سپاه استان، در حال گسترش است و ما مصمم هستیم که بدون منت، خدمات را به مردم عزیزمان تقدیم کنیم.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین در پایان یادآور شد: تجهیز قرارگاه‌های پهنه‌ای و منطقه‌ای نیز با هدف توانمندسازی گروه‌های جهادی در شرایط بحرانی و مأموریت‌های عمرانی انجام شده و بیش از ۱۰۰ قلم تجهیزات برای این منظور آماده‌سازی شده‌اند.